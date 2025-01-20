Özge Özpirinçci Joy Awards'ta şıklığıyla büyüledi!

Ortadoğu’nun en prestijli etkinliklerinden biri olan Joy Awards, bu yıl Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da görkemli bir törenle gerçekleşti. Mor halıda şıklık yarışı yaşanırken, geceye Türkiye’den katılan ünlü isimler dikkat çekti. Özge Özpirinçci, zarif duruşu ve iddialı kostümüyle tüm gözleri üzerinde topladı.

Başarılı oyuncu, Sandık Kokusu dizisindeki etkileyici performansıyla tanınan karakteri Karsu’yu temsil edercesine güçlü bir stil sergiledi. Tayfun Kaba’nın özel tasarımı olan, hem modern hem de klasik detaylar taşıyan kostümüyle mor halının yıldızı haline geldi. Minimal aksesuar seçimi ve doğal makyajıyla sade bir zarafet yansıtan Özpirinçci, uluslararası basının da ilgisini çekti.