Özge Özpirinçci isyan etti! 'Bu saatten sonra kimseye hesap vermem'

37 yaşındaki Özge Özpirinçci, 2021 yılında kızı Mercan'ı kucağına almasının ardından vaktinin çoğunu kızıyla geçiriyor. Ancak son paylaşımıyla, imajı üzerine gelen eleştirilere yanıt verdi.

Instagram hesabından Roma'da çekilen fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, gönderisine eşlik eden bir mesajla duygularını ifade etti.

Özpirinçci, paylaşımına "Havalı bir başlık düşündüm bu fotoğraf için..." diyerek başladı ve imajıyla ilgili yaşadığı deneyimleri açıkladı.

Son yıllarda imajı ve görünümüyle ilgili yapılan yorumlara tepki gösteren Özge Özpirinçci, hayat tarzı ve tercihlerinin insanlar tarafından sık sık kategorize edilmeye çalışıldığını ifade etti. Özellikle makyajsız veya rahat giysilerle sokakta görüldüğünde bakımsız olarak yorumlanmasına dikkat çekti.



İşte o paylaşım:



"Havalı bir caption düşündüm bu fotoğraf için... Böyle tek cümle bir şey veya yabancı dilde bir özlü söz falan.

Sonra dedim ki kendime, 'Canım sen bu fotoğrafı neden paylaşmak istiyorsun? Çünkü iyi göründüğümü düşünüyorum ve bu hoşuma gidiyor. E o zaman sen de bunu açıkla fotoğrafı görecek olanlara.' Aynen de öyle yapmak istedim!



Son birkaç yıldır hayatımı yaşama tercihlerimden dolayı insanlar tarafından hep bir kategoriye koyulmak isteniyorum. Saçıma fön çektirmek imaj değişikliği kabul ediliyor. O gün aynaya baktığımda hoşuma gitmeyen beyazlarımı sprey boyayla kapattığımda 'Ee nooldu o doğal kıza?' yorumları geliyor. Sokakta magazine makyajsız ve rahat giysilerle 'yakalanınca' bakımsız oluyorum vs vs."