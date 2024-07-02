Özge Özpirinçci-Burak Yamantürk, Bodrum'da!

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, eşi Burak Yamantürk ve kızları Mercan ile birlikte Bodrum'da tatilin keyfini çıkarıyor. Özpirinçci, önceki gün ailesi ve yakın arkadaşı, meslektaşı Meriç Aral ile birlikte Ortakent'te bir beach'teydi.

Günün erken saatlerinde Mercan'ı uyutmaya çalışan Burak Yamantürk, başarılı olamayınca görevi Özge Özpirinçci'ye devretti. Kısa sürede kızını uyutan Özpirinçci, ardından Meriç Aral ile koyu bir sohbete daldı.

Yakın arkadaşlar, denize girmeye karar verdiklerinde suyun soğukluğuna verdikleri tepkilerle tebessüm ettirdiler. Denizde bol bol sohbet eden ve kahkaha atan ikili, yaklaşık 15 dakika süren alışma sürecinin ardından kendilerini serin sulara bıraktı.

Bu sırada Burak Yamantürk, kızları Mercan'ın yanında uzanarak ona göz kulak oldu. Özge Özpirinçci denizden çıktıktan sonra roller değişti ve Yamantürk, denizin keyfini çıkarmak üzere suya girdi. Yamantürk'ün göğsündeki piercing ise dikkatlerden kaçmadı.

Aile olarak denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü çift, günün sonunda eşyalarını toplayarak beach'ten ayrıldı.