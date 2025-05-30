Özge Özder’den İkinci Çocuk İtirafı: “Yaşım ve Enerjim Müsait Değil”

Ünlü oyuncu Özge Özder, yaz tatili planları ve ikinci çocuk sorusuna verdiği net yanıtla gündeme geldi. 47 yaşındaki başarılı oyuncu, bu yazı eşi Sinan Güleryüz ve kızları Luna ile birlikte Bodrum’da geçireceklerini söyledi. Ancak Bodrum’daki fahiş fiyatlar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Uçuk Yerlerde Beni Göremezsiniz”

Bodrum’da tatile çıkacak olan Özge Özder, yüksek fiyatlara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Çok pahalı, uçuk yerlerde beni göremezsiniz. Gitmiyorum, bana anlamsız geliyor o harcamalar. Çocuğumun mutlu olacağı, kum plajı olan yerlere gidiyorum.”

Bu sözleriyle Özder, sade ve aile odaklı yaşam tarzına dikkat çekti.

İkinci Çocuk Açıklaması: “Hayalimde Çok Çocuk Yoktu”

Güzel oyuncu, ikinci çocuk düşüncesiyle ilgili ise oldukça net konuştu:

“Kız istiyordum, Allah gönlümüze göre verdi. Yaşım ve enerjim müsait değil. Hayalimde çok çocuk yoktu. Birden fazla çocuk düşünmüyordum.”

Bu açıklamasıyla Özge Özder, sosyal medyada birçok annenin duygularına da tercüman oldu.