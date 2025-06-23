Özge Özder ve Sinan Güleryüz, Kızları Luna ile Bodrum'da Ailece Tatilin Keyfini Çıkarıyor

Yaz sezonunun gözdesi Bodrum, ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Bu kez tatilcilerin dikkatini üzerine çeken isimler, ünlü oyuncu Özge Özder, şarkıcı eşi Sinan Güleryüz ve sevimli kızları Luna oldu. Aile, Yalıkavak’taki bir otelin plajında tatilin tadını doyasıya çıkardı.

Aile Boyu Eğlence: Denizde Neşeli Anlar

Sıcak havanın etkisiyle denize giren ünlü çift, kızları Luna ile keyifli dakikalar geçirdi. Sinan Güleryüz, kollarında kollukları bulunan Luna’yı havaya atarak onun neşesine neşe kattı. Minik Luna'nın kahkahaları sahilde yankılandı. Öte yandan Özge Özder, eşi ve kızının bu eğlenceli anlarını gülümseyerek izledi. Ailenin bu sıcak ve samimi halleri objektiflere yansıdı.

Bodrum’un Gözde Tatilcileri

Son dönemde Bodrum’da birçok ünlü isim objektiflere takılıyor. Ancak bu kez Özge Özder ve Sinan Güleryüz çifti, mutlulukları ve doğal tavırlarıyla fark yarattı. Ailenin plajda geçirdiği zaman boyunca çevredeki tatilcilerden büyük ilgi gördüğü gözlerden kaçmadı. Hayranları aileyi uzaktan izleyerek bol bol fotoğraf çekti.

Sosyal Medyada Yoğun İlgi

Ailenin deniz ve güneşin tadını çıkardığı anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Çiftin hayranları, bu karelere yoğun beğeni ve yorum bıraktı. Aile tatilinin ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor. Bodrum, ünlü isimler sayesinde yaz boyunca gündemde kalmaya devam edecek gibi görünüyor.