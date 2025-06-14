Özge Özder ve Sinan Güleryüz, Bodrum Tatilinde Ailece Keyifli Anlar Yaşadı

Özge Özder ve Sinan Güleryüz, kızları Luna ile Bodrum’da deniz ve güneşin tadını çıkararak yaz sezonunu açtı.

Özge Özder ve Sinan Güleryüz, Bodrum Tatilinde Ailece Keyifli Anlar Yaşadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-06-2025 23:13

Özge Özder ve eşi Sinan Güleryüz, kızları Luna ile birlikte Bodrum'da yaz sezonunu açtı. Ünlü çift, güneşli havanın ve denizin tadını çıkarırken, samimi halleriyle dikkat çekti. Hem ailece vakit geçiren hem de doğanın keyfini süren çift, tatil pozlarıyla sosyal medyada ilgi gördü.

Ailece Denizin ve Güneşin Tadını Çıkardılar

Gün boyu denizin serin sularında yüzmeyi ve güneşin sıcaklığını hissetmeyi seçen Özge Özder ve Sinan Güleryüz, kızları Luna ile neşeli anlar yaşadı. Şezlongda dinlenirken telefonuyla ilgilenen Özge Özder, doğallığıyla beğeni topladı.

Arkadaşlarıyla Lezzetli Bir Molaya Yer Verdiler

Tatilde yalnız kalmayı tercih etmeyen çift, deniz kenarında arkadaşlarıyla buluştu. Pasta ve kek eşliğinde sohbet eden ünlü isimler, keyifli anlarını unutulmaz karelerle ölümsüzleştirdi. Tatil boyunca hem dinlenen hem de eğlenen çift, sosyal medyada pozitif yorumlar aldı.

Bodrum’da Aile Saati

Özge Özder ve Sinan Güleryüz, kızlarıyla birlikte huzurlu bir tatilin keyfini sürdü. Samimi ve sıcak görüntüleriyle örnek bir aile portresi çizen çift, yaz sezonuna enerjik bir başlangıç yaptı.

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