Özge Özacar Ve Pedro Alonso Aynı Projede Buluştu!

Son dönemde hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Özge Özacar kariyerinde dev bir adım atarak uluslararası bir projeye dahil oldu. Hollywood'un usta isimlerinden Stephen Hopkins'in yönettiği yapımda rol kaparak göğsümüzü kabartan genç oyuncu dünya starıyla kamera karşısına geçti. Oyuncu Özge Özacar yönetmenliğini Stephen Hopkins'in üstlendiği The Prince dizisinin kadrosuna girdi. Dizide La Casa de Papel dizisindeki Berlin karakteriyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve sık sık Türkiye'yi ziyaret eden Pedro Alonso O'choro da yer alıyor.

Kahire Setinde İngilizce Performans

Projenin prodüksiyon büyüklüğü ve çekim mekanları da dikkat çekiyor. Oyuncu Özge Özacar yönetmen koltuğunda Stephen Hopkins'in oturduğu uluslararası yapım The Prince dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Çekimleri Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen projede Özacar karakterini İngilizce olarak canlandıracak. Ana dilinin yanı sıra yabancı dile olan hakimiyetiyle de sınır dışındaki yapımcıların dikkatini çeken başarılı oyuncu Kahire'deki set ortamına kısa sürede uyum sağladı.

Set Arkasından İlk Kareler Geldi

Dünya çapında milyonlarca hayranı olan İspanyol aktör Pedro Alonso O'choro ile partner olan Özge Özacar set arkasındaki samimi anları takipçileriyle paylaştı. Özge Özacar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda La Casa de Papel dizisindeki Berlin rolüyle tanınan rol arkadaşı Pedro Alonso O'choro ile setten fotoğraflarını paylaştı. İkilinin yan yana verdiği pozlar kısa sürede sosyal medyada beğeni ve tebrik yağmuruna tutuldu.

Bir Oyuncu İçin En Büyük Ödül...

Yaşadığı haklı gururu ve heyecanını kelimelere döken Özacar paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Şu an Kahire'de The Prince setindeyim! Stephen Hopkins ile çalışmanın heyecanı bir yana yıllardır oyunculuğuna ve zihin dünyasına derin bir hayranlık beslediğim Pedro Alonso O'choro ile aynı projede buluşmak... Bir oyuncu için en büyük ödül hayran olduğu isimlerle yan yana üretebilmek. Bu deneyimin her anı benim için paha biçilemez."