Özge Özacar Tesadüf Eseri Oyuncu Olmuş! Asıl Mesleğine Çok Şaşıracaksınız!

Stephen Hopkins'in dizisine katılan, La Casa de Papel'in Berlin'iyle aynı kadroda yer alan Bursa Bülbülü'nün Özge Özacar'ın asıl mesleği bakın neymiş!

Özge Özacar Tesadüf Eseri Oyuncu Olmuş! Asıl Mesleğine Çok Şaşıracaksınız!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-10-2026 11:22

Çeşitli dizi ve filmlerde gösterdiği başarılı performansla seyircinin ilgisini çeken Özge Özacar'ın asıl mesleğini duyunca şaşıracaksınız. Yakın dönemde uluslararası bir yapımda rol alacak olmasıyla gündeme gelen güzel oyuncu, mesleğinde adım adım ilerliyor. Peki, onun aslında bir gazeteci olduğunu biliyor muydunuz? Gelin, oyunculuğa uzanan kariyer yolculuğuna daha yakından bakalım.

Marmara Üniversitesinde Gazetecilik Okumuş

1995 yılında İstanbul'da doğan güzel oyuncu Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinde Gazetecilik bölümünü bitirmiş.

Öğrencilik yıllarında drama dersleri almaya başlamış. Staj dönemlerinde pek çok duayenle bir araya gelme olanağı bulması, belgesel çekimlerinde rol alması onun merakını beslemiş. Zamanla oyunculuğun benliğine daha çok hitap ettiğini fark etmesi, yüksek enerjisini bu alanda çok daha fazla kullanabileceğini keşfetmesi onu oyunculuk serüvenine itmiş.

Gazeteciliğin Oyunculuk Mesleğine Katkıları

2023 yılında vizyona giren, 1980'ler dönemini yansıtan Bursa Bülbülü filmiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı ve tanınırlığını artırdı. Gazetecilik eğitiminde edindiği bilgi ve tecrübenin oyunculukta çok işine yaradığını belirtiyor.

Katıldığı bir programda Bursa Bülbülü'nde canlandırdığı Arzu karakterini seyirciye en iyi şekilde sunabilmek için o dönemin bilgisine sahip olması gerektiğini anlatmıştı. Böyle zamanlarda özellikle gazetecilikten gelen o araştırma isteği, o merak duygusu karakteri çok daha iyi anlamasına ve içselleştirmesine katkı sağlıyormuş.

 

Pedro Alonso ve Peter Mullan Gibi İsimlerle Aynı Sette!

Şimdilerde reytingleriyle dikkat çeken Sevdan Bir Ateş dizinde başrol oynayan Özge Özacar, geçtiğimiz aylarda La Casa de Papel dizisindeki Berlin karakteriyle tanınan Pedro Alonso'yla aynı setteydi.

Stephen Hopkins’in yönettiği "The Prince" yapımında rol alan oyuncu, İngilizce performasıyla seyirci karşısında olacak. Projenin 2027 yılında yayınlanacağı söyleniyor.

 

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