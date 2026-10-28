Olgun Şimşek Yörük Kızı / Güneşli Günler Dizisiyle Anlaştı: İşte Rolü!

Olgun Şimşek Yörük Kızı / Güneşli Günler dizisinde! Usta oyuncunun canlandıracağı Yaşar karakteri ve dizinin detayları haberimizde.

Olgun Şimşek Yörük Kızı / Güneşli Günler Dizisiyle Anlaştı: İşte Rolü!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-10-2026 12:04

TRT 1 ekranları için hazırlıkları tüm hızıyla süren, Bozdağ Film imzalı sezona damga vurmaya hazırlanan Yörük Kızı / Güneşli Günler dizisinden heyecan verici bir haber geldi. Türk sinema ve televizyon dünyasının usta ismi Olgun Şimşek dev projeyle resmen el sıkıştı. Yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut'un oturduğu, senaryosunu ise Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül üçlüsünün kaleme aldığı dizi, şimdiden merak uyandırmaya devam ediyor.

Toroslardan İstanbul'a Uzanan Çarpıcı Bir Hikaye


Merakla beklenen yapımda usta oyuncu Olgun Şimşek, Yaşar karakterine hayat verecek. Toroslar'daki son göçebe Yörük ailesinin reisi olan Yaşar dizide Ferhat, Güneş ve Ceylan'ın babası olarak izleyici karşısına çıkacak. Orijinal adıyla Güneşli Günler, Yörük kızı Güneş'in üniversite sınavında Türkiye birincisi olmasının ardından ailenin İstanbul'un seçkin semtlerindeki bir apartmana taşınmasıyla yaşanan kültürel çatışmaları ve etkileyici olayları merkezine alıyor. Başarılı genç oyuncu Mina Demirtaş'ın Güneş karakterine hayat vereceği açıklanan dizide, baba-kız dinamikleri hikayenin en güçlü aksını oluşturacak.

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