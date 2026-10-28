Alp Navruz'dan Büyük Tiyatro Sürprizi: Misyon: Küçük Felaketler ile Sahneye Çıkıyor!

Alp Navruz tiyatroya adım atıyor! DasDas'ın yeni oyunu Misyon: Küçük Felaketler ile sahneye çıkacak olan oyuncunun oyun detayları ve kadrosu.

Alp Navruz'dan Büyük Tiyatro Sürprizi: Misyon: Küçük Felaketler ile Sahneye Çıkıyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-10-2026 11:59

Türk televizyon ekranının sevilen oyuncusu Alp Navruz kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Yakışıklı oyuncu DasDas'ın yeni oyunu Misyon: Küçük Felaketler ile tiyatro sahnesine adım atıyor. Proje güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Oyun 1 Aralık'ta ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

Yıldız Kadro ve Güçlü Ekip


Senaryosunu Mert Şişmanlar’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Mert Fırat ve İlksen Başarır’ın üstlendiği oyunun dekor ve ışık tasarımını Cem Yılmazer, müzik tasarımını ise Ahmet Sipahi yapıyor. Kadroda Alp Navruz’un yanı sıra Burak Sergen, Emrecan Karakurum, Evren Bingöl, Hakan Meriçliler ve Özgün Aydın gibi güçlü isimler bulunuyor.  

Sıradışı Bir Hikaye

Oyun bir grup insanın kendi kurallarıyla oluşturduğu düzeni ve bu düzenin yol açtığı çatışmaları konu alıyor. Alp Navruz'un televizyon dizilerinden tiyatro sahnesine taşıyacağı bu dev dönüşüm ve oyunun biletleri şimdiden sanatseverler tarafından yakın takibe alındı.


 

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