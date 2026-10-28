57 Yaşındaki Esra Ceyhan'ın Son Hali Şaşırttı! 90'ların Ünlü Sunucusundan Yıllara Meydan Okuyan Güzellik Sırrı

Bir dönemin vazgeçilmez televizyon yüzlerinden Esra Ceyhan, paylaştığı karelerle bir anda magazinin en çok konuşulan isimlerinden biri hâline geldi. Özellikle 90'ların sonu ve 2000'lerin başlarında yayınlanan o meşhur "Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye" programıyla evlerimize konuk olan başarılı sunucu, uzun süredir ekranlardan uzaktı. Şimdilerde 57 yaşında olan Ceyhan'ın yıllar sonra sosyal medyada bu kadar göz önünde olması, eski günleri özleyen hayranlarının bakışlarını yeniden ona çevirdi. Tabii hâl böyle olunca yıllar içindeki değişimi de sosyal medyada anında masaya yatırıldı.

"Botoks da Yok, Dolgu da!"

Yeni fotoğraflar peş peşe gelince herkesin aklına doğal olarak "Acaba estetik mi yaptırdı?" sorusu takıldı. Hatırlarsanız Aralık 2025'te paylaştığı kareler sonrası bu iddialar epey alevlenmişti. O dönemde ünlü sunucu tartışmaları çok net bir şekilde kestirip attı. Basına yaptığı açıklamada "Botoks da dolgu da yok" diyerek yüzünde en ufak bir estetik dokunuş bile olmadığını üzerine basa basa belirtti. Dış görünümüyle ilgili kopan fırtınaları kendi kelimeleriyle dindirmiş oldu.

İşin daha da ilginç tarafı yıllara bu kadar iyi direnmesine rağmen Esra Ceyhan'ın öyle anlata anlata bitiremediği mucizevi bir güzellik sırrı falan da yok. Ne bir cilt bakımı ritüeli ne de özel bir diyet programı paylaşıyor. Yani bu taze görünümü illa ki gizli bir estetik operasyona ya da karmaşık rutinlere bağlamak pek de mantıklı görünmüyor. Belli ki yıllar ona epey cömert davranmış.

Hafızalara Kazınan O Program...

Eskiler çok iyi bilir, "Esra Ceyhan" dendiğinde çoğumuzun aklına hâlâ o samimi stüdyo ortamı ve gündüz kuşağının nabzını tuttuğu "A'dan Z'ye" gelir. Hayatın içinden sarsıcı hikâyelerle, toplumsal meselelerle ve birbirinden ilginç konuklarla seyircilerini ekrana kilitlerdi. Kendine has ve içten sunum tarzı onu o dönemin en güçlü televizyon figürlerinden biri yaptı.

Bugünlerde televizyon projelerinde pek göremesek de, belli ki izleyicinin hafızasındaki o sıcak yerini bir gram olsun kaybetmemiş! Sadece birkaç sosyal medya fotoğrafının bile magazin gündemini böylesine meşgul etmesi, onun zamanında bizlerde ne kadar sağlam bir iz bıraktığının en net kanıtı gibi görünüyor.