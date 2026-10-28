Kızılcık Şerbeti'nde Sürpriz Dönüş: Ceren Karakoç "Hiç Gitmemiş Gibiyim" Dedi!

Show TV'nin reyting rekorları kıran efsane dizisi Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor. Üst üste yaşanan ayrılıkların ardından dizi bambaşka bir hal almıştı. Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç da yaşananlardan nasibini almış ve diziye veda etmek zorunda kalmıştı. Ünlü oyuncu daha sonra yaptığı açıklamada diziden ayrılacağından haberdar olmadığını söylemişti. Yaşanan tüm bu sürecin sonunda Kızılcık Şerbeti'nde bir senarist değişimi yaşandı.



Ceren Karakoç Yeniden Setlerde



Fenomen yapımın ilk bölümünden itibaren senaryosu Melis Civelek ve Zeynep Gür ikilisine emanetti. Fakat yaşananların ardından usta senaristler projeye veda etti. Kızılcık Şerbeti'nin senaryosunu Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler ekibi devraldı. Bu sürpriz gelişmenin ardından Ceren Karakoç da yeniden kadroya döndü. Nursema geri geldi!



"Yarım Kalmış Bir Hikaye Vardı, Geri Döndüm"

Yeniden sete dönen güzel oyuncu sosyal medyadan yeni bir fotoğrafını paylaştı ve altına "Yarım kalmış bir hikaye vardı, geri döndüm. Hiç gitmemiş gibiyim" notunu düştü. Karakoç'un "geri geldim" mesajı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kızılcık Şerbeti izleyenleri güzel oyuncunun fotoğrafının altını yorumlarla doldurdu: "Nursema yeni gelmedi, geri geldi."



