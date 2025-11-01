Özge Gürel'e Yakışıklı Partner

Proje seçimi konusunda titizliğiyle tanınan başarılı oyuncu Gökhan Alkan'ın yeni sinema projesi belli oldu. Alkan, Sinehane yapımı olan "Medeni Haller" filmiyle anlaşma sağladı. Bu yeni gelişme, oyuncunun hayranları tarafından dikkatle karşılandı. Gökhan Alkan, daha önceki projelerinde gösterdiği seçici yaklaşımı bu filmde de sürdürüyor.

Sinema filmi "Medeni Haller'in" yönetmen koltuğunda ünlü isim Selçuk Aydemir oturacak. Yönetmen Aydemir, daha önce imza attığı başarılı komedi filmleriyle tanınıyor. Gökhan Alkan, filmde "Ozan" karakterine hayat verecek. Alkan'ın bu rol ile nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu.

Gökhan Alkan'ın Partneri Özge Gürel Oldu: Nikâh Memuru ve Boşanma Avukatı

Gökhan Alkan'ın bu yeni projede partneri de belli oldu. "Medeni Haller" filminde Aylin rolünü canlandıracak olan isim, başarılı oyuncu Özge Gürel olacak. İki ünlü oyuncunun bu filmde bir araya gelmesi, projenin dikkat çeken yönlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Filmin konusu ve karakterlerin meslekleri de aktarılan bilgiler arasında yer alıyor. Gökhan Alkan'ın canlandıracağı "Ozan" karakteri, filmde nikâh memuru olarak izleyici karşısına çıkacak. Özge Gürel'in hayat vereceği "Aylin" karakteri ise boşanma avukatı rolünü üstlenecek. Bu iki zıt meslekten karakterin bir araya gelişi, filmin temel çatışmasını oluşturacak. Selçuk Aydemir'in yöneteceği, Gökhan Alkan ve Özge Gürel'in başrollerini paylaşacağı bu sinema filmi için hazırlıkların başladığı belirtildi. "Medeni Haller'in" çekim takvimi ve vizyon tarihi merakla bekleniyor.