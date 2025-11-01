Özge Gürel'e Yakışıklı Partner

Gökhan Alkan yeni projesi "Medeni Haller" filmiyle anlaştı. Selçuk Aydemir'in yönettiği filmde Özge Gürel ile partner oluyor.

Özge Gürel'e Yakışıklı Partner
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-11-2025 12:00

Proje seçimi konusunda titizliğiyle tanınan başarılı oyuncu Gökhan Alkan'ın yeni sinema projesi belli oldu. Alkan, Sinehane yapımı olan "Medeni Haller" filmiyle anlaşma sağladı. Bu yeni gelişme, oyuncunun hayranları tarafından dikkatle karşılandı. Gökhan Alkan, daha önceki projelerinde gösterdiği seçici yaklaşımı bu filmde de sürdürüyor.

Sinema filmi "Medeni Haller'in" yönetmen koltuğunda ünlü isim Selçuk Aydemir oturacak. Yönetmen Aydemir, daha önce imza attığı başarılı komedi filmleriyle tanınıyor. Gökhan Alkan, filmde "Ozan" karakterine hayat verecek. Alkan'ın bu rol ile nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu.

 Gökhan Alkan'ın Partneri Özge Gürel Oldu: Nikâh Memuru ve Boşanma Avukatı

 

Gökhan Alkan'ın bu yeni projede partneri de belli oldu. "Medeni Haller" filminde Aylin rolünü canlandıracak olan isim, başarılı oyuncu Özge Gürel olacak. İki ünlü oyuncunun bu filmde bir araya gelmesi, projenin dikkat çeken yönlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Filmin konusu ve karakterlerin meslekleri de aktarılan bilgiler arasında yer alıyor. Gökhan Alkan'ın canlandıracağı "Ozan" karakteri, filmde nikâh memuru olarak izleyici karşısına çıkacak. Özge Gürel'in hayat vereceği "Aylin" karakteri ise boşanma avukatı rolünü üstlenecek. Bu iki zıt meslekten karakterin bir araya gelişi, filmin temel çatışmasını oluşturacak. Selçuk Aydemir'in yöneteceği, Gökhan Alkan ve Özge Gürel'in başrollerini paylaşacağı bu sinema filmi için hazırlıkların başladığı belirtildi. "Medeni Haller'in" çekim takvimi ve vizyon tarihi merakla bekleniyor.

Benzer Haberler
Murat Dalkılıç Ocakta 13. Kez Bıçak Altına Yatıyor: Sağlık Durumu Hakkında Konuştu Murat Dalkılıç Ocakta 13. Kez Bıçak Altına Yatıyor: Sağlık Durumu Hakkında Konuştu
İbrahim Çelikkol'lu Doc Uyarlamasının Kadrosu Güçleniyor! İbrahim Çelikkol'lu Doc Uyarlamasının Kadrosu Güçleniyor!
Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye Çok Sert Suçlama: Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye Çok Sert Suçlama: "Kızlar Seni Görmek İstemiyor Artık!"
"İyi Ki Doğdun Sevgilim": Hande Doğandemir'den Emre İzer'e Duygusal Paylaşım.
Şener Şen'den Şener Şen'den "Öldü" İddialarına Gündem Olacak Tepki: "Yakında Öldüm Haberiniz Var Mı?"
Bülent Şakrak'tan Genç Sevgilisine Romantik Sürpriz: Bülent Şakrak'tan Genç Sevgilisine Romantik Sürpriz: "Gülüşü Gülden Güzel Kıvırcığım!"
ÇOK OKUNANLAR
Usta Oyuncu Macit Koper Kızılcık Şerbeti Kadrosunda!
  • 31-10-2025 11:47

Usta Oyuncu Macit Koper Kızılcık Şerbeti Kadrosunda!

Bensu Soral'ın Rolünü Bakın Hangi Güzel Oyuncu Kaptı?
  • 30-10-2025 11:31

Bensu Soral'ın Rolünü Bakın Hangi Güzel Oyuncu Kaptı?

Güllü’nün Ölümü Cinayet Mi? Kızı Tuğyan’ın Arkadaşından Kan Donduran İddialar ve İtiraflar
  • 31-10-2025 12:03

Güllü’nün Ölümü Cinayet Mi? Kızı Tuğyan’ın Arkadaşından Kan Donduran İddialar ve İtiraflar

'Veliaht'ın Yeni Bölümünden Önizleme Sahnesi Yayınlandı
  • 29-10-2025 13:15

'Veliaht'ın Yeni Bölümünden Önizleme Sahnesi Yayınlandı

Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol Arasında Neler Oluyor? Sessizliğini Bozdu!
  • 27-10-2025 09:56

Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol Arasında Neler Oluyor? Sessizliğini Bozdu!