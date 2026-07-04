Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, Italian Global Series Festival'e Damga Vurdu

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu bir kez daha uluslararası arenada göğsümüzü kabarttı. İtalya'da gerçekleştirilen ve dünya televizyon endüstrisinin en prestijli isimlerini bir araya getiren Italian Global Series Festival'in açılış gecesine katılan ünlü çift festivalin odak noktası haline gelerek magazin kulislerinde adeta bir çalkantı yarattı.

Geçen yıl aynı festivalde Excellence Award – International Star (Uluslararası Yıldız – Mükemmellik Ödülü) alarak İtalya'daki popülaritesini taçlandıran Özge Gürel bu kez festivale çok özel bir görev için davet edildi.

Dünyaca Ünlü Aktöre Ödülünü Özge Gürel Verdi!

İTALYA’DAN ÖZGE GÜREL VE SERKAN ÇAYOĞLU’NA ÖZEL DAVET!



AMERİKALI OYUNCU ÖDÜLÜNÜ ÖZGE GÜREL’İN ELİNDEN ALDI!



Türkiye’nin global yüzleri #ÖzgeGürel ve #SerkanÇayoğlu, İtalya’da düzenlenen Italian Global Series Festival’in açılış gecesine katıldı. Törende Özge Gürel dünyaca ünlü… pic.twitter.com/UPAKbKCpT4 — Televizyon Dünyası (@TvDunyasii) July 4, 2026

Açılış seremonisinde asil duruşuyla sahneye çıkan güzel oyuncu Özge Gürel dünyaca ünlü Amerikalı efsane aktör Titus Welliver'a sinema dünyasının saygın ödüllerinden biri olan Maximo Excellence Award ödülünü takdim etti. Uluslararası basının flaşları bu tarihi an için patlarken Gürel'in çabasız zarafeti ve sahne hakimiyeti İtalyan yapımcılardan tam not aldı.

Özge Gürel kırmızı halıda tercih ettiği Blumarine imzalı mini elbisesi ve elbiseyi muazzam şekilde tamamlayan Kafkas takılarıyla adeta bir stil vizyonu sergiledi. Serkan Çayoğlu ise her zamanki maskülen ve karizmatik lifestyle tarzıyla eşine eşlik ederek İtalyan basınının manşetlerini süsledi.

İtalyan Hayranları Akın Etti

Serkan Çayoğlu eşi Özge Gürel ile birlikte Italian Global Series Festivali’nin kırmızı halısında!????#serkançayoğlu | @SerkanCayoglu pic.twitter.com/CydQkYi8ai — Best Of Serkan Çayoğlu (@CayogluNews) July 3, 2026

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çiftinin festival kapsamında pazar günü gerçekleştireceği özel söyleşi öncesi ise kelimenin tam anlamıyla bir kriz ve ardından büyük bir gurur yaşandı. Çifti yakından görmek ve sorularını yöneltmek isteyen İtalyan hayranları biletleri dakikalar içinde tüketerek izdihama yol açtı.

Söyleşinin yapılacağı ilk salona yönelik talep öngörülen sınırları aşınca festival komitesi acil durum ilan etti. İtalyan organizatörler dışarıda kalan binlerce hayranı mağdur etmemek adına etkinliği çabasız bir hamleyle festivalin en büyük salonuna taşıma kararı aldı.

Sosyal Medya İtalya Çıkarmasını Konuşuyor!

Ünlü çiftin İtalya kırmızı halısından ve ödül töreninden yansıyan flaş kareleri internet dünyasına düşer düşmez başta X (Twitter) ve Instagram olmak üzere tüm dünyada Trend Topic (TT) listelerine girdi. İtalya'da geniş bir hayran kitlesi bulunan ikilinin bu küresel başarısına hayranlarından övgü dolu mesajlar yağdı.

Yeni sezon projeleri öncesi İtalya sahnesinde adeta gövde gösterisi yapan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu bu görkemli festival günlüğüyle haftanın en prestijli magazin manşetine imza attı.