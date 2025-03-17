Özge Gürel ve Fatih Gühan'lı The Annesi Ninja filminden ilk kareler

Sev Yapım imzalı The Annesi Ninja filminin çekimleri Avşa Adası’nda başladı. Özge Gürel ve Fatih Gühan’ın başrollerini paylaştığı filmin setinden ilk kareler geldi. Sanat filmi olarak dikkat çeken yapımın yönetmen koltuğunda, senaryosunu da kaleme alan Sinan Yabgu Ünal oturuyor.

Özge Gürel ve Fatih Gühan Aynı Projede

Yer aldığı dizi ve filmlerle yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip Özge Gürel, son dönemde yıldızı parlayan başarılı oyuncu Fatih Gühan ile başrolü paylaşıyor. Filmin görüntü yönetmenliğini, Sonbahar, Atiye, Şahsiyet ve Boğa Boğa gibi yapımlarda imzası bulunan Feza Çaldıran üstleniyor. Filmin müzikleri ise ünlü müzisyen Korhan Futacı tarafından Londra’da hazırlanacak.

The Annesi Ninja’nın Konusu Ne?

Film, Cemil Meriç’in “Çıkar konuşunca, vicdan susar” sözünü sorgulayan bir hikâyeye odaklanıyor. Kerim (Fatih Gühan) ve Melis (Özge Gürel), iki günlük bir tatil için Kerim’in annesi ve eski aşkıyla anılarının olduğu adaya gelir. Ancak bu tatil sadece iki saat sürecektir.

Bu süreçte Kerim, başkasının vicdanını sorgularken kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalır. Melis ise aklı ile duyguları arasında kalacağı bambaşka bir sürecin içine sürüklenir. Adadaki anılar, ikisinin de hayatında derin izler bırakacaktır.