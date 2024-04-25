Özge Gürel: Jest severim, fedakârlık sevmem

Ünlü oyuncu Özge Gürel, Alem dergisine verdiği röportajda oyunculuk kariyerinin kendisinde yarattığı değişimleri ve mesleğin kendisine kattıklarını anlattı. Gürel, oyunculukla birlikte hayata karşı daha iştahlı bir yaklaşım geliştirdiğini ve sürekli olarak "Neleri kaçırıyorum?" hissini yaşadığını dile getirdi. Bu iştahın, aynı zamanda birçok farklı şeyi aynı anda yapma isteğini beraberinde getirdiğini belirten Gürel, bu durumun kendisi için bir avantaja dönüştüğünü ifade etti.

Daha önce yaptığı bir açıklamada "Jest severim, fedakârlık sevmem" diyen Gürel, bu sözlerinin arkasında durarak fedakârlığın kişinin benliğini hırpaladığını ve sorumlulukları karşı tarafa yüklediğini belirtti. Sevdikleri insanlardan fedakârlık yapmalarını istemenin, onları eksiltmek anlamına geldiğini düşünen Gürel, sevgiyle esir etmek yerine çoğaltmayı tercih ettiğini vurguladı.

Özge Gürel'in bu samimi açıklamaları, hayata ve ilişkilere bakış açısını yansıtmasıyla dikkat çekiyor.