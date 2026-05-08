Özge Gürel: "Beni En Sert Eleştirmesini İstediğim İnsan Serkan'dır"



Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, 2014 yılında birlikte rol aldıkları "Kiraz Mevsimi" dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. 8 yıl sevgili olan çift 14 Temmuz 2022 tarihinde İtalya'da dünya evine girdi. O günden itibaren ünlü çift mutlu bir evlilik sürdürüyor. İkili iş yoğunluğu nedeniyle zaman zaman birbirlerinden ayrı kalsa da aşkları hiç eksilmiyor. Özge Gürel böyle durumlarda "Nasıl olsa yazın beraberiz" diyerek kendini motive ettiğinden bahsediyor.

"Birbirimizin Hayatını Kolaylaştırıyoruz"



Özge Gürel katıldığı bir programda Serkan Çayoğlu'yla olan evliliğine dair oldukça dikkat çekici açıklamalar yaptı. "Biz gerçekten birbirimizin hayatını kolaylaştırma konusunda çok iyi bir çiftiz" diyen Gürel, "Bu da ilişkiyi devam ettiren en güzel şeylerden biri. Biz birbirimize eziyet olmaktan ziyade birbirimizin hayatını kolaylaştırmak istiyoruz. Önceliğimiz bu" diye konuştu.



"Yazın Beraberiz"



Ayrıca eşiyle aynı sektörde olmanın bir avantaj olduğunu belirten güzel oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Aynı sektörde olmamız da sahip olabileceğim en güzel avantaja dönüştü benim ve Serkan için. İkimizde aynı anda dizide yada bir projede olduğumuz zaman görüşemediğimiz çok zamanlar oluyor. Mesela ben geçtiğimiz yılın çoğunu şehir dışında ve yurt dışında geçirdim. Serkan ise bir dizide olduğu için sürekli buradaydı. Ama önceliğimiz çok belli. İkimiz de çalışıyoruz ve ikimizin de bir mesleği var. Böyle durumda şunun hayali bizi mutlu edebiliyor; yazın beraberiz."

"Beni En Sert Eleştirmesini İstediğim İnsan Serkan'dır"

"Birbirinizin senaryolarını okuyor musunuz?" sorusunu "Tabi" diye yanıtlayan Gürel, "Birbirinizin yaptığı işlere yorum yapıyor musunuz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Çok sert. Beni en sert eleştirmesini istediğim insan Serkan'dır. Çünkü o benim iyiliğimi çok iyi düşünür."