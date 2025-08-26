Özcan Deniz’in Yeni İmajı Takipçilerini Şaşırttı

Aile Krizlerinden Yeni Projeye

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme geldi. Ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı maddi anlaşmazlıkların ardından taraflar mahkemelik oldu. Sosyal medyada “Artık tek ailem oğlum Kuzey ve eşim Samar Dadgar” açıklaması yapan sanatçı, bu defa farklı bir konuyla adından söz ettirdi. Özcan Deniz, yeni imajıyla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

Mahkeme Kararıyla Gündeme Gelmişti

53 yaşındaki sanatçı, geçtiğimiz aylarda kardeşiyle yaşadığı gerginlik nedeniyle mahkemeye başvurmuştu. Özcan Deniz, ağabeyinin kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiğini iddia ederek uzaklaştırma kararı aldırdı. Karşılıklı suçlamalar sonrası mahkeme, iki tarafın da birbirine yaklaşmasını ve iletişim kurmasını yasakladı.

Samar Dadgar’dan Şiddet İddiası

Bu süreçte Samar Dadgar, kayınvalidesi Kadriye Deniz’in kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü. Dadgar, yaşadığı travmayı şu sözlerle anlattı: “Karnıma dakikalarca tekme attı. Özcan’ın banyodan çıkması ihtimaline karşı suçu kızına yüklemeye çalıştı. Ardından yatağa fırlatıldım ve kafam yarıldı.” Yaşadığı şiddet nedeniyle günlerce kendine gelemediğini belirten Dadgar, yaşadığı acıları takipçileriyle paylaştı.

Yeni İmajıyla Gündem Oldu

Tüm bu çalkantılı sürecin ardından Özcan Deniz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Sanatçı, sürpriz bir şekilde imajını değiştirerek hayranlarına yeni görünümünü gösterdi. Paylaşımına “Yeni karaktere doğru adım adım” notunu düşen oyuncu, aynı zamanda yeni bir projeye hazırlandığının da sinyalini verdi.

Kızıl Goncalar’dan Yeni Bir Yol

Son olarak “Kızıl Goncalar” dizisinde rol alan Deniz’in, yeni imajının farklı bir karakter için olduğu düşünülüyor. Hayranları, sanatçının paylaşımına yoğun ilgi gösterirken, yeni projesi hakkında daha fazla detay merak konusu oldu.