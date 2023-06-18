Özcan Deniz'in Açıkhava heyecanı

Arabesk ve fantezi müziğin başarılı ismi Özcan Deniz, önceki akşam Kuruçeşme Sahnesi’nden tam anlamıyla rüzgar gibi geçti. Kuruçeşme’de sevenleriyle ilk kez bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan ünlü sanatçı, “Televizyona, sinemaya ara verip sahnelere geri dönme sebebim aslında 30. yılımızı kutlamaktı böyle kanlı, canlı, hep beraber…2 yıldır sahnedeyim ve böyle dolu dolu geçmesi bana da çok iyi geldi.” sözleriyle tüm hayranlarına teşekkürlerini iletti.

‘Sonumun Adı’, ‘Geçmiyor’, ‘Yalan Mı’ şarkılarını art arda seslendirerek hayranlarına merhaba diyen Deniz, gecenin nabzının yüksek olacağının sinyalini daha ilk dakikalarda verdi. Yıllara meydan okuyan efsane şarkılarını seslendiren başarılı sanatçıya hayranları ve en önde oturan eşi Samar Dadgar’da eşlik etti.

“Konserde biraz bunalıma sokuyorum biraz da ayağa kaldırıyorum. Sizi duygudan duyguya sürükleyeceğim.” sözleriyle alkış yağmuruna tutulan Deniz, samimi tavırlarıyla Kuruçeşme seyircisini mest etti.

Geçmişten günümüze en popüler aşk şarkılarının yanı sıra, birçok tarzda da şarkı seslendiren sanatçı, kendisini dinlemeye gelenlere tam bir müzik ziyafeti çekti. ‘Dön Desem’ dedi duygulandırdı, ‘İllallah,’ Bahçe Duvarı’ ile yerine oturtmadı. Orhan Gencebay’dan Neşet Ertaş’a uzanan repertuvarıyla dinleyicilerini büyüledi.

Yaklaşık üç saatlik performansını “Meleğim” şarkısıyla sonlandıran Özcan Deniz alkışlar eşliğinde sahnesini noktaladı.