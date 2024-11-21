Özcan Deniz’den Mert Yazıcıoğlu ile nostaljik paylaşım!

Şu sıralar Kızıl Goncalar dizisinde birlikte rol alan Özcan Deniz ile Mert Yazıcıoğlu'ndan nostaljik paylaşım...

Özcan Deniz’den Mert Yazıcıoğlu ile nostaljik paylaşım!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-11-2024 11:55

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü. Deniz, 2013-2016 yılları arasında büyük ilgiyle izlenen Karagül dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile 11 yıl önce çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.

Fotoğraf kısa sürede büyük ilgi görürken, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun yıllar içindeki değişimi de dikkat çekti. 52 yaşındaki Özcan Deniz ve 31 yaşındaki Mert Yazıcıoğlu’nun, dönemin popüler dizisinde başlayan dostluklarını yıllar sonra da sürdürdüğü görüldü.

Takipçileri, "Yıllar size zarafet katmış", "Ne güzel bir nostalji" gibi yorumlarla paylaşıma destek verirken, bazı hayranları da Karagül dizisinin yeniden ekranlara dönmesini istedi.

Özcan Deniz'le Mert Yazıcıoğlu yıllar sonra yeniden bir araya gelmişti ve ikili halen Kızıl Goncalar dizisinde birlikte rol alıyor.

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