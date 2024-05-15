Özcan Deniz'den Mert Yazıcıoğlu çıkışı: 'Önlenemez..."

Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu'ndan övgüyle bahsetti: "Helal sana arslanım.”

Özcan Deniz'den Mert Yazıcıoğlu çıkışı: 'Önlenemez...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-05-2024 11:05

Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıoğlu, Erkan Avcı, Selen Öztürk, Hazal Türesan, Esma Yılmaz, Mina Demirtaş gibi isimleri kadrosunda barındıran Kızıl Goncalar her bölümüyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin yayınlanan son bölümü de büyük ses getirdi ve sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olmayı başardı.

Özellikle Cüneyd karakterine hayat veren Mert Yazıoğlu'nun performansı öne çıkarken ünlü oyuncudan övgü dolu mesajlarla bahsedildi. Mert Yazıoğlu, Twitter'da TT olunca rol arkadaşı Özcan Deniz de bu duruma sessiz kalamadı. 

Deniz, genç yıldızın sosyal medyada TT olduğu paylaşımı yayınladı ve “Mert Yazıcıoğlu’nun önlenemez yükselişi… Helal sana arslanım” ifadelerini kullandı.

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