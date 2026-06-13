Özcan Deniz'den Düşman Çatlatan Tatil! Eşi Samar Dadgar'la Ayvalık'ta

Fırtınalı özel hayatı ailesiyle yaşadığı hukuk savaşları ve sahne performanslarıyla magazin manşetlerinden düşmeyen ünlü sanatçı Özcan Deniz aradığı huzuru eşinin yanında buldu. Yoğun geçen konser maratonuna kısa bir ara veren sanatçı kendini Ege'nin sakin kollarına bıraktı. Şarkıcı Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar'ın mutlu evlilikleri devam ediyor. Konser maratonuna ara veren Deniz eşiyle birlikte Ayvalık'a tatile gitti. Ünlü çift yeni romantik pozlarını takipçileriyle paylaştı.

"Artık Tek Ailem Oğlum Ve Eşim"

Son dönemde özellikle öz annesi ve ağabeyiyle yaşadığı sert polemikler yüzünden zor günler geçiren ünlü şarkıcı radikal bir karar alarak akrabalarıyla olan tüm bağlarını koparmıştı. Ailesiyle sorunlar yaşayan ve mahkemelik olan Özcan Deniz kariyeri ve paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ağabeyi Ercan Deniz ve annesiyle arası bozuk olan Özcan Deniz artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söylemişti.

Geçmişin yüklerinden kurtulduğunu belirten Deniz, bu temiz sayfayla birlikte adeta küllerinden doğduğunu şu sözlerle hayranlarına duyurmuştu:

Ailesine rest çeken Özcan Deniz "Hiç olmadığım kadar hafif ve güçlüyüm" ifadelerini kullanmıştı.

Ayvalık Sokaklarında Romantizm Rüzgarı

Tüm bu kaotik süreci geride bırakan sanatçı kendisine her koşulda destek olan eşiyle birlikte aşk yuvalarına çekildi. Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar çiftinin mutlu beraberliği devam ediyor. İkili sık sık mutluluk pozlarını paylaşıyor.

Sezonun yorgunluğunu atmak için rotayı Kuzey Ege'ye çeviren ikili samimi halleriyle düşman çatlattı. Ünlü çift Balıkesir'in gözdesi Ayvalık'a tatile gitti. Romantik anlar yaşayan Deniz ve eşi aşk dolu karelerini Instagram'dan paylaştı. Taş evlerin ve zeytin ağaçlarının gölgesinde el ele pozlar veren çiftin fotoğraflarına kısa sürede binlerce beğeni ve "Mutluluğunuz daim olsun" yorumları yağdı.