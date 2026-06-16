Özcan Deniz'den Ağabeyi Ercan Deniz'e Ağır Suçlamalar: "1 Milyar Liramın Üstüne Çöktü!"

Özcan Deniz ağabeyi Ercan Deniz'in 1 milyar TL'lik mal varlığına çöktüğünü ve üzerine 30 milyon TL borç yıktığını iddia ederek dava açacağını duyurdu.

Özcan Deniz'den Ağabeyi Ercan Deniz'e Ağır Suçlamalar:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-06-2026 16:37

Müzik ve sinema dünyasının en güçlü isimlerinden Özcan Deniz uzun süredir aralarının bozuk olduğu bilinen ağabeyi Ercan Deniz hakkında şoke eden iddialarda bulundu. Yıllarca birlikte çalıştığı ve her şeyini emanet ettiği ailesi tarafından ağır bir şekilde mağdur edildiğini öne süren ünlü sanatçı yargı yoluna başvuracağını duyurdu. Deniz'in mal varlığı kaybı ve üzerine bırakılan borçlarla ilgili telaffuz ettiği rakamlar ise magazin dünyasında adeta deprem etkisi yarattı.

Özcan Deniz bir süredir aralarının açık olduğu ağabeyi Ercan Deniz hakkında hukuki süreç başlatmaya hazırlandığını açıkladı. Sabah'a konuşan Deniz yıllarca güvendiği ailesi tarafından büyük mağduriyet yaşadığını öne sürerek açacağı davalarla tüm gerçeklerin ortaya çıkacağını söyledi.

30 Milyon TL'lik İcra Yüküyle Karşı Karşıyayım

Ağabeyinin kendi rızası ve bilgisi dışında ticari işlemler yürüttüğünü iddia eden ünlü sanatçı finansal olarak çok büyük bir darbe aldığını açıkladı. Yılların birikiminin usulsüz yöntemlerle elinden alındığını söyleyen Deniz hukuki mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini vurguladı.

Özcan Deniz ağabeyinin kendisine ait mal varlığı ve gelirler üzerinde usulsüz işlemler yaptığını iddia ederek "Bana ait olan evi devretti ancak bunun karşılığında değeri 1 milyar TL'yi aşan mal ve parayı kaybettim. Üstelik çeşitli kişi ve şirketler üzerinden üzerime borçlar bırakıldı. Yaklaşık 30 milyon TL'lik icra yüküyle karşı karşıya kaldım" ifadelerini kullandı.

Karşımda Kontrolsüz Bir Şebeke Var!

Kariyerinin 35 yıllık emeğini ailesine güvenerek paylaştığını ancak son noktada büyük bir hüsran yaşadığını dile getiren Özcan Deniz yaşadığı hayal kırıklığını ve isyanını şu sert sözlerle özetledi:

"Ben maddi manevi çok ağır bir bedel ödedim. 35 yıllık bir bedel bu. Kısmen benim hatamdı. Güvendim, ailem diye bütün her şeyimi önlerine serdim ama maalesef ağır bir şekilde dolandırıldım. Ve son kertede yakamdan düşsünler diye çok ağır bir bedel ödedim. Fakat bu bedeli hakları zannetmeye başladılar. Hatta 'Eksik verdin fazlasını ver' demeye başladılar. Dur noktaları olmayan kontrolsüz bir şebeke var karşımda..." dedi.

Özcan Deniz'in bu hamlesinin ardından gözler iddiaların odağındaki ağabey Ercan Deniz'e ve aile üyelerine çevrildi. Adliyeye taşınacak olan bu milyarlık aile kavgasında tarafların yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.

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