Özcan Deniz Sessizliğini Bozdu! “Yersiz ve Haksız Bir Dava”

Özcan Deniz’in ailesiyle yaşadığı sorunlar bir kez daha gündeme geldi. Ünlü sanatçı kardeşi Sibel Deniz Semerci hakkında açılan hakaret davasında tanık olarak ifade vermek için Aydın Adliyesi’ne gitti. Deniz duruşmanın ardından yaptığı açıklamada kardeşinin yanında olduğunu açıkça dile getirdi.

Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tanık olarak dinlenen Özcan Deniz adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sanatçı kardeşinin sözlerinin hakaret kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini savundu ve davanın haksız olduğunu söyledi.

“Yersiz ve Haksız Bir Dava”

Özcan Deniz kardeşinin yargılandığı davayla ilgili oldukça net konuştu. Davanın kendisine göre yersiz ve haksız olduğunu belirten sanatçı Sibel Deniz Semerci’nin söylediklerinin yaşanan olaylar sırasında ailesini koruma amacı taşıdığını ifade etti.

Deniz kardeşinin annesine ve küçük kız kardeşi Melek’e yönelik yaşananlara tepki gösterdiğini söyledi. Kardeşinin kimseye zarar vermediğini belirten sanatçı onun kendi halinde bir hayat sürdüğünü ve yaşananlara sadece ailesini korumak amacıyla müdahale ettiğini savundu.

“Kız Kardeşimi Korumak İçin Söyledi”

Kardeşinin kullandığı bazı ifadelerin hakaret olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Özcan Deniz sözlerin o anki koşullar içerisinde söylendiğini dile getirdi.

Ünlü sanatçı kardeşinin özellikle en küçük kız kardeşini korumak için tepki gösterdiğini savunarak “Ben de destek için geldim, tanık olarak geldim” dedi.

Mahkemeden Ön Ödeme Kararı

Duruşmanın ardından mahkemenin Sibel Deniz Semerci hakkında ön ödeme ihtaratı yapılmasına karar verdiği öğrenildi. Semerci’nin belirlenen ön ödemeyi yapması halinde davanın düşmesi bekleniyor.

Böylece aile içinde uzun süredir devam eden anlaşmazlıkların bir başka boyutu da mahkeme salonuna taşınmış oldu.