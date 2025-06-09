Özcan Deniz Sahnesine Mert Demir Sürprizi Damga Vurdu!

Özcan Deniz'in sahnesine Mert Demir sürprizi damga vurdu. İkilinin 'Dön Desem' düeti sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Özcan Deniz Sahnesine Mert Demir Sürprizi Damga Vurdu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-06-2025 12:08

Özcan Deniz, son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle gündemdeydi. Ancak önceki akşam İstanbul Sarıyer’de sahne alan ünlü sanatçı, izleyicilerine büyük bir sürpriz yaptı. Konser sırasında başarılı müzisyen Mert Demir’i sahnesine davet eden Özcan Deniz, unutulmaz bir geceye imza attı.

Aile Krizlerinden Sahneye

Bir süredir annesi Kadriye Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve ablası Yurda Güler ile yaşadığı sorunlarla magazin manşetlerinden düşmeyen Özcan Deniz, profesyonel duruşunu sahnede sergilemeyi sürdürüyor. İstanbul Sarıyer’deki konseri sırasında de sevenlerini yalnız bırakmadı.

Mert Demir İle Sürpriz Düet

Gecenin ilerleyen saatlerinde Özcan Deniz, hayranlarına beklenmedik bir sürpriz hazırladı. Pop müziğin sevilen isimlerinden Mert Demir’i sahneye davet etti. İkili birlikte 'Dön Desem' şarkısını seslendirdi. Performansları dinleyicilerden tam not aldı.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Özcan Deniz ve Mert Demir’in sahnede sergilediği uyum, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. İkilinin birlikte söylediği 'Dön Desem' performansı büyük beğeni topladı. Hayranlar, bu özel anı paylaşımlarıyla ölümsüzleştirdi.

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