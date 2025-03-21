Özcan Deniz Anjiyo Oldu! Eşi Samar Dadgar’dan Sağlık Durumu Açıklaması

Özcan Deniz, geçtiğimiz ay geçirdiği kalp spazmı sonrası anjiyo oldu. Eşi Samar Dadgar, sağlığıyla ilgili sevindirici haberi paylaştı.

Özcan Deniz Anjiyo Oldu! Eşi Samar Dadgar’dan Sağlık Durumu Açıklaması
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-03-2025 16:40

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, geçtiğimiz ay kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Ardından yapılan tetkiklerle, Özcan Deniz’in anjiyo olması gerektiği kararı alındı. Bugün yapılan anjiyo başarılı bir şekilde tamamlandı ve ünlü şarkıcı sağlık durumuyla ilgili sevindirici haberleri paylaştı.

Kalp Spazmı Sonrası Hastaneye Kaldırıldı

17 Şubat’ta ani bir şekilde kalp spazmı geçiren Özcan Deniz, acil olarak hastaneye kaldırılmıştı. O günden sonra şarkıcının sağlık durumu, sevenleri tarafından merakla takip ediliyordu. Doktorlar, yapılan ilk incelemelerde Özcan Deniz’e kan tahlili yaparak sonuca göre anjiyo yapılması gerektiğini belirtmişti.

Anjiyo Sonrası Sağlık Durumu İyi

Bugün gerçekleştirilen anjiyo başarılı bir şekilde tamamlandı. Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, sosyal medyada eşiyle çekildiği hastane fotoğrafını paylaştı ve şu ifadeleri kullandı: “Biz bir anjiyo olup çıkacağız. Her şey yolunda, sadece yatak biraz dar, zor sığdım ama kalkmam.” Dadgar, daha sonra yaptığı açıklamada, “Çıktı üzümlü kekim. Her şey yolunda merak etmeyin. Arayan soran herkese teşekkürler. Sağlığı gayet yerinde, birazdan uyanacak” şeklinde sevindirici haberi takipçileriyle paylaştı.

Özcan Deniz ve Ailesinin Sorunları Gündem Oldu

Bir süredir Özcan Deniz’in ailesiyle yaşadığı sorunlar da magazin gündeminde yer alıyordu. Özellikle annesi Kadriye Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve ablası Yurda Güler ile yaşadığı gerilimler, ünlü şarkıcının özel hayatına dair dikkat çekici detaylar sunmuştu.

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