Ozbi ve Sertab Erener düeti "Savaşçı" yayında

Milyonlar tıklanan şarkıları ile Türk rap müziğin önde gelen müzisyenlerinden Ozbi, yayımlayacağı yeni albümünün habercisi ''Savaşçı'' isimli yeni şarkısında Türk pop müziğin en başarılı kadın sanatçılarından Sertab Erener ile düet yaptı.



31 Ocak tarihinde yayımlanan şarkının sözleri Ozbi'ye, müziği Ozbi ve Enver Muhamedi'ye ait. Projenin prodüktörlüğünü ise Ozbi ve Enver Muhamedi EncOre Pro. ismi altında beraber üstleniyor. Şarkının mastering çalışması Johan Bejerholm imzası taşıyor.



Şarkının klip çalışması için Ozbi ve Sertab Erener kamera karşısına geçti. Yönetmen koltuğunda Ozbi'yi gördüğümüz klip çalışmasınn görüntü yönetmenliğini Berk Abravcı üstlendi.



Ozbi, Sertab Erener’i annesi gibi hayal ederek yazdığı yeni şarkısında kendi dertleri, hayatı ve yalnızlığı ile baş edebildiğini, onca yaşanmışlığın üstüne artık mütevazi olmayacağını, her şeyin farkında olduğunu güçlü bir betimleme ve rap ile haykırıyor. Sertab Erener’in ise narin bir şekilde anne rolü üstlenmesi ve o anlayış ile şarkıyı söylemesi ise dinleyiciye güçlü ve bir o kadar etkileyici bir eser sunuyor.



Yayımlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören şarkı kısa sürede binlerce dinlenme ve izlenme rakamlarına ulaştı.



Ozbi ft. Sertab Erener Savaşçı şarkısı ve klibi, tüm dijital platformlarda yayında!