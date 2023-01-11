Ozan Ünlü’den terk edilmişlere yeni şarkı: “Vurgun”

‘Yüz üstü bırakılmışların, vurgun yemişlerin, terk edilmişlerin şarkısı’ Vurgun şarkısı ile alternatif türkçe popun kalbine dokunan Ozan Ünlü, müzik yolculuğuna yeni singlelar ile devam ediyor. Şarkılarıı arasında Ben Ölürsem, Gemiler, pandemi döneminde hazırladığı Mutlu Son gibi eserler yer alan Ünlü, diskografisine yeni bir single ekliyor. “Vurgun”, kalbi kırıkların duygularına temas eden, hesap sorarken aynı anda kabullenmişliği de iliklerimize kadar hissettiren bir şarklı olarak hayatımıza giriyor.

“Standart türkçe pop slowuna karşılık alternatif pop” Bir çok hit şarkıya imza atan müzisyenin yeni teklisinde şarkının sözleri ve hikayesi kadar, aranjesi de dikkat çekiyor. Düzenlemesi Alişan Göksü’ye ait olan şarkı önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek üç yeni single hakkında da ipuçları veriyor.