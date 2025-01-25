Ozan Güven’li “Benden İçeri” dizisinin kadrosuna sürpriz isimler katıldı

Ayşe Banu Başarıcı’nın kaleme aldığı diziyi, başarılı yönetmen Arda Sarıgün yönetiyor. BJ Prodüksiyon’un yapımcılığını üstlendiği projede Ozan Güven, “Psikiyatr Adnan” karakterine hayat veriyor. Her danışanın 3 bölüm boyunca hikayesiyle yer alacağı 10 bölümlük dizide, Büşra Develi Adnan’ın “Hande” adlı iş insanı danışanını canlandırıyor.

Dizide usta aktör Cem Bender, emekli üst düzey bürokrat “Turgut” rolüyle; Sena Kalıp ise “Derya” karakteriyle yer alıyor. Adnan’ın eşi “Suna”yı Başak Daşman, kızını Mina Ünsür, oğlunu Ferhan Vural canlandırırken; Derya’nın anne ve babasına Selçuk Borak ile Süreyya Kilimci hayat veriyor.

Kadrosunda usta isimlerin buluştuğu dizide, Hakan Gerçek Adnan’ın hocası “Münir” karakterine, Selen Özgür ise asistanı “Ayşe”ye hayat veriyor. Ahu Sungur, Gökhan Tercanlı, Serhan Süsler, Seher Terzi, Hüseyin Baylan, Kaan Yılmaz, Sevcan Aldatmaz ve Ahmet Eren Yıldız gibi isimler de projede rol alıyor.

“Benden İçeri”, etkileyici hikayesi ve güçlü kadrosuyla TRT Tabii ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.