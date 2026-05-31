Set Kurulmuştu Her Şey Hazırdı… Ava Yaman Projeden Çekildi!

“Taşacak Bu Deniz” dizisindeki Eleni karakteriyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Ava Yaman yeni film projesiyle gündeme gelmişti. “Dokunmadan Aşk” adlı yapımda başrol için anlaşma sağlayan Yaman’ın son anda projeden ayrılması set planlarını tamamen değiştirdi.

Haziran ayında başlaması planlanan çekimler bu karar sonrası belirsizliğe sürüklendi.

Set Kurulmuştu ve Her Şey Hazırdı

Film ekibi haftalar öncesinden hazırlıklarını tamamlamış oyuncu kadrosu netleşmiş ve set takvimi oluşturulmuştu. Yapım ekibi genç oyuncunun projeye dahil olmasıyla birlikte çekimlere hızlı bir başlangıç hedefliyordu.

Ancak son günlerde yaşanan gelişmeler tüm planları bozdu.

Son Anda Verilen Karar Ortalığı Karıştırdı

Kulislerde konuşulan bilgilere göre Ava Yaman cephesi projeden çekilme kararı aldı. Bu karar set ekibinde büyük şaşkınlık yaratırken hazırlıkları tamamlanan film için yeni bir sürece girildi. Yapım tarafı değişen durum nedeniyle çekim takvimini askıya almak zorunda kaldı.

İddialara göre genç oyuncunun menajerliğini yürüten babası Ali Yaman yapım şirketiyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Ava Yaman’ın kariyer gelişimi açısından bu projenin erken olabileceği fikri ön plana çıktı. Tarafların karşılıklı değerlendirmesi sonrası oyuncunun projeden ayrılması yönünde ortak karar alındı.

Set İptal Oldu

Kararın ardından film ekibi büyük bir çıkmaza girdi. Hazırlıkları tamamlanan proje ertelenirken yapımcı tarafın yeni oyuncu arayışına yöneldiği öğrenildi. Öte yandan sözleşme sürecinde yer alan cezai maddeler nedeniyle tazminat ihtimali de gündeme geldi. Yaşanan gelişme sektör kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

Ava Yaman Sessizliğini Koruyor

Genç oyuncunun bu kritik karar sonrası nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken Ava Yaman cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Gözler şimdi hem yapım ekibinde hem oyuncunun yeni projelerinde.