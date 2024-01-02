Ozan Güven dönüyor! İşte yeni dizisi...

Ozan Güven 3 yıl aradan sonra ekranlara geri dönüyor. İşte detaylar...

Ozan Güven dönüyor! İşte yeni dizisi...
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 02-01-2024 11:14

Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz, ünlü oyuncunun kendisini darp ettiğini iddia ederek mahkemeye başvurmuştu. Güven açılan bu  davanın ardından kendisini geri çekmiş ve ekranlara ara vermişti. Son olarak Babil dizisinde rol alan oyuncu, yaklaşık 3 senedir dizilerde rol almıyordu. 

OZAN GÜVEN DÖNÜYOR!

Ozan Güven, 2024 yılı itibariyle uzun bir aranın ardından dizi ve film setlerine geri dönmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, MF Yapım imzalı ve Kanal D'nin yeni iddialı dizisi "Taş, Kağıt, Makas" ile anlaşma sağladı. Yusuf Pirhasan'ın yönetmen koltuğunda oturacağı, Uğraş Güneş'in senaryosunu yazdığı dizi, bu hafta içinde sete çıkacak.
 

Kore yapımı "Remember: War Of The Son"dan uyarlanan dizi, hipertimestik sendromu (Hiçbir şeyi unutmama) rahatsızlığına sahip Umut Tanrkulu'nun hikayesini anlatıyor. Umut, babasının suçsuzluğunu kanıtlamak amacıyla bir avukat olarak görev yapıyor. Bu  dizi, Ozan Güven'in "Fi" dizisinde canlandırdığı gibi renkli bir karakter olan "Harun Yakar"ı ekranlara taşıyacak. Harun, sıra dışı bir avukat olarak tanınıyor ve tüm davaları kazanma yeteneği ile biliniyor.

Dizide, Ekin Koç'un canlandıracağı "Umut" karakterinin yanı sıra, Serra Arıtürk "Alev"i, Burak Yörük Urfalı inşaat kralı Bünyamin Demirkıran'ın tek oğlu olan "Fecir"i ve Hande Ataizi de adliyenin güçlü savcısı "Süreyya Yalçınkaya"yı canlandıracak. Ozan Güven'in hayat vereceği avukat Harun ile savcı Süreyya arasında büyük bir çekişme yaşanacak.

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