Ozan Dolunay ve Doğukan Güngör'ün tatil keyfi

Ünlü oyuncu Ozan Dolunay, yeni dizisi için heyecanla gün sayarken, Bodrum'da tatiline devam ediyor. Kendisi gibi oyuncu arkadaşı Doğukan Güngör ile birlikte keyifli bir zaman geçiren Dolunay, önceki gün Türkbükü'nde kaldıkları otelin iskelesinde görüntülendi.

Ozan Dolunay ve Doğukan Güngör, sıcak hava nedeniyle biraz serinlemek için iskeleden estetik atlayışlar yaparak denizin tadını çıkardılar. Sıkı bir arkadaşlık ve meslektaşlık bağına sahip olan ikili, samimi anlarını güneşin altında paylaştı.

Dolunay, tatil boyunca dinlenme fırsatı bulduğunu ve enerji depoladığını belirtirken, yeni projelerine odaklanmak için bu tatilin ona ilham verdiğini ifade etti. Hem dinlenmek hem de keyifli anılar biriktirmek için Bodrum'u tercih eden Dolunay ve Güngör, hayranları tarafından da pozitif enerjileriyle takdir ediliyor.