Ozan Akbaba'dan Duygusal Kars Yolculuğu! 25 Yıl Sonra Doğduğu Evin Bahçesinden Paylaştı!

Uzak Şehir dizisinin Cihan'ı Ozan Akbaba 1982 yılında doğduğu Kars'taki evi 25 yıl sonra ziyaret etti.

Ozan Akbaba'dan Duygusal Kars Yolculuğu! 25 Yıl Sonra Doğduğu Evin Bahçesinden Paylaştı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-06-2026 17:31

Ekranların sevilen projelerinde hayat verdiği güçlü karakterlerle adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Ozan Akbaba yoğun set temposuna duygusal bir mola verdi. Rol aldığı projelerdeki performansıyla izleyicilerin beğenisini toplayan ünlü isim çocukluk yıllarının geçtiği topraklara giderek geçmişe doğru nostaljik bir yolculuğa çıktı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinde Cihan Albora rolünü oynayan başarılı oyuncu Ozan Akbaba sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Ünlü isim yıllar sonra doğduğu evi ziyaret etti.

Kars'taki Çocukluk Anılarına Döndü

Ünlü oyuncu 1982 yılında Kars'ta dünyaya geldiği ve çocukluğuna dair en özel anıları barındıran evi tam çeyrek asır sonra yeniden görme fırsatı buldu. 25 yıl aradan sonra attığı bu adım oyuncuya duygu dolu anlar yaşattı.

Evin fotoğrafını yayınlayan Akbaba duygularını şu sözlerle dile getirdi: "25 yıl sonra doğduğum evde… Havası, rüzgarı, sesi aynı. Arka bahçesinin otları, çiçekleri aynı, kokuları aynı. Garip bir his."

Ben Değiştim Çiçekler Değişmemiş

Sosyal medya hesabından doğduğu evin güncel bir karesini takipçileriyle paylaşan Akbaba yılların üzerindeki etkisini ve zamanın nasıl akıp gittiğini şu felsefi ve içten sözlerle özetledi:

"Büyümüşüm, neler görmüşüm, ne fırtınalar yemişim, ne korkular, ne hüzünler, ne sevinçler yaşamışım, boya başa çatmışım ama çiçeklerin üstüne düşen gölgem aynı. Çünkü sanıyorum çok değişmiş olmama rağmen çiçekler hiç değişmemiş, iyi ki değişmemiş… Şanslıyım."

Ünlü oyuncunun bu samimi ve hasret dolu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görerek binlerce beğeni ve "Memleket gibisi yoktur" yorumları aldı.

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