Oyuncu Hayal Köseoğlu'ndan Muhabirlere Tektaş Şov!

Ekranların sevilen enerjik ve başarılı oyuncularından Hayal Köseoğlu özel hayatında dönüm noktası olacak büyük bir mutluluk yaşadı. Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Nezir Çınarlı'yla evlilik yolunda ilk resmi adımı atarak nişanlanan güzel oyuncu aile arasında düzenlenen görkemli kutlamaların ardından yorgunluk atmak için rotayı yeniden tatile çevirdi. Çiçeği burnunda nişanlı Bodrum'un eşsiz sahillerinde yazın tadını çıkarırken objektiflere takıldı.

Hayal Köseoğlu sevgilisi Nezir Çınarlı'yla nişanlandıktan sonra Bodrum tatiline devam ediyor. Nişanın ardından soluğu plajda alan oyuncu günü dinlenerek ve güneşlenerek geçirdi.

Nişan Yorgunluğunu Şezlongda Attı

Bodrum'un popüler plajlarından birinde yakın dostlarıyla bir araya gelen Hayal Köseoğlu gün boyu şezlongunda dinlenerek ve güneşlenerek vakit geçirdi. Heyecan dolu nişan sürecinin tüm tatlı yorgunluğunu Ege'nin serin havasında üzerinden atan güzel oyuncunun mutluluğu ve neşeli halleri gözlerden kaçmadı. Doğal güzelliği ve plaj tarzıyla tüm bakışları üzerinde toplayan Köseoğlu sık sık telefonla konuşarak tebrik mesajlarına yanıt verdi.

Magazin Muhabirlerine Tektaş Selamı!

Plajda arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada kendisini takip eden basın mensuplarını fark eden ünlü oyuncu her zamanki sempatik ve canayakın tavrıyla dikkat çekti. Kameralara kaçmak yerine gülümseyerek el sallayan Köseoğlu parmağındaki nişan yüzüğünü gösterdi.

Hayal Köseoğlu bu hareketiyle plajın ilgi odağı oldu. Nezir Çınarlı'yla evlilik hazırlıklarına tatil dönüşü hız vereceği öğrenilen güzel oyuncunun düğün tarihini ne zaman açıklayacağı ise hayranları tarafından merakla bekleniyor.