Oyuncu Gizem Güneş'i tuvalet karavanında unuttular!

“Kuzey Yıldızı: İlk Aşk” dizisiyle ismini geniş kitlelere duyuran ve kendisini en son “Kül Masalı”nda izlediğimiz güzel oyuncu Gizem Güneş, boş zamanlarında neler yaptığını ve sette başına gelen bir anıyı anlatarak tatil rotalarını MAG Ağustos sayısında anlattı.

Oyuncu Gizem Güneş'i tuvalet karavanında unuttular!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-08-2024 14:43

Güzel oyuncu Gizem Güneş sette unutamadığı bir anısını paylaştı. Sette paydos verdikleri anda başından geçenleri anlatan oyuncu “Ben de tuvalet karavanına gitmiştim. Sanırım beni gittim sandılar ve üzerime karavanı kilitlediler… Sonra bir baktım hareket ediyoruz! Yanıma telefonumu da almamışım, bağırmaya başladım. Dışarıda ekipten birkaç kişi sesimi duymuş. O şekilde karavanı durdurup beni çıkarmışlardı!” dedi.

Bu yazın başında iki kere Mısır’a gittiğini ve oranın mistik havasını çok sevdiğini söyleyen Gizem Güneş " Yazın çoğunu yazlıkta ailemle geçiriyorum; ama ufukta bir İtalya planım da var. Yaz tatili olarak açıkçası favorim Kuzey Ege. Yazlığım da orada zaten. Kuzey Ege, Kaz Dağları bana hep huzur vermiştir. Havasını ve denizini çok seviyorum. Yenilendiğimi hissediyorum. Yurt dışı için daha çok kültürel tatilleri, gittiğim yerin tarihini ve kültürünü tanıyabildiğim gezileri seviyorum. Yurt dışında gittiğim favori yerim de Ürdün, Petra oldu. Bence herkes orayı görmeli.” açıklamasında bulundu.

Ufuktaki yeni projelerinden de bahseden Gizem Güneş “Projem henüz çok yeni bitti. O yüzden şu an biraz dinlenme ve yenilenme sürecindeyim; fakat çalışmayı ve meşgul olmayı da çok sevdiğim için bu süreyi çok da uzatmak istemiyorum. Her an yeni bir sürprizle karşınıza çıkabilirim!” diyerek sözlerini noktaladı

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