Öykü Karayel ve Özcan Deniz'li "Son Yemek" Filminden İlk Kareler: 25 Yıllık Aşkın Hikayesi

Net Yapım ve Mahzen Media imzalı "Son Yemek" filminin çekimleri sona erdi. Film, başrollerde Özcan Deniz ve Öykü Karayel'i bir araya getirdi. Özcan Deniz’in hem yazıp hem de yönetmen koltuğunda oturduğu yapım, 2026’da sadece Prime Video’da yayınlanacak.

Nejat İşler ve Tilbe Saran Ekibe Güç Kattı

Son Yemek filminin oyuncu kadrosunda başarılı isimler yer alıyor. Özcan Deniz ve Öykü Karayel’in yanı sıra Nejat İşler ve Tilbe Saran da ekibe güç kattı. Film, izleyicilerde derin izler bırakacak etkileyici bir aşk hikâyesi vaat ediyor.

25 Yıllık Tutkulu Bir Aşk Hikayesi

Son Yemek, 25 yıllık bir aşkı ve birini gerçekten sevmenin anlamını derinlemesine inceleyen bir yapım. Hikaye, yetenekli piyanist Sebahat’in gizemli ajan Bekir’in hayatını kurtarmasıyla başlıyor. İkili arasında şehvetli bir aşk doğuyor, ancak Bekir aniden ortadan kayboluyor.

Yıllar sonra geri dönen Bekir, Sebahat’i başka bir adamla evlenmiş buluyor. Ancak bu evlilik, yeniden alevlenen tutkulu bağlarına karşı koyamıyor. Sebahat, komşularıyla hikâyesini paylaşıyor. Kadın, aşk ve sadakat arasında imkânsız bir karar vermek zorunda kalıyor.