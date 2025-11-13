Öykü Karayel ve Özcan Deniz'li "Son Yemek" Filminden İlk Kareler: 25 Yıllık Aşkın Hikayesi

Özcan Deniz'in yazıp yönettiği ve Öykü Karayel ile başrolü paylaştığı "Son Yemek" filminin çekimleri tamamlandı. Nejat İşler'in de yer aldığı film, 25 yıllık tutkulu bir aşkı anlatıyor ve 2026'da Prime Video'da yayınlanacak.

Öykü Karayel ve Özcan Deniz'li
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 13-11-2025 16:13

Net Yapım ve Mahzen Media imzalı "Son Yemek" filminin çekimleri sona erdi. Film, başrollerde Özcan Deniz ve Öykü Karayel'i bir araya getirdi. Özcan Deniz’in hem yazıp hem de yönetmen koltuğunda oturduğu yapım, 2026’da sadece Prime Video’da yayınlanacak.

Nejat İşler ve Tilbe Saran Ekibe Güç Kattı

Son Yemek filminin oyuncu kadrosunda başarılı isimler yer alıyor. Özcan Deniz ve Öykü Karayel’in yanı sıra Nejat İşler ve Tilbe Saran da ekibe güç kattı. Film, izleyicilerde derin izler bırakacak etkileyici bir aşk hikâyesi vaat ediyor.

25 Yıllık Tutkulu Bir Aşk Hikayesi

Son Yemek, 25 yıllık bir aşkı ve birini gerçekten sevmenin anlamını derinlemesine inceleyen bir yapım. Hikaye, yetenekli piyanist Sebahat’in gizemli ajan Bekir’in hayatını kurtarmasıyla başlıyor. İkili arasında şehvetli bir aşk doğuyor, ancak Bekir aniden ortadan kayboluyor.

Yıllar sonra geri dönen Bekir, Sebahat’i başka bir adamla evlenmiş buluyor. Ancak bu evlilik, yeniden alevlenen tutkulu bağlarına karşı koyamıyor. Sebahat, komşularıyla hikâyesini paylaşıyor. Kadın, aşk ve sadakat arasında imkânsız bir karar vermek zorunda kalıyor.

Benzer Haberler
Yeni hikaye İBİ: UZAY GÖREVİ’nin teaser’ı yayında Yeni hikaye İBİ: UZAY GÖREVİ’nin teaser’ı yayında
Türkiye’nin sevilen gazetecilerinden Mesut Yar Foods Digitale Dergisi’nde Türkiye’nin sevilen gazetecilerinden Mesut Yar Foods Digitale Dergisi’nde
Yusuf Çim ve Deniz Işın'lı Yusuf Çim ve Deniz Işın'lı "Aşk Tatlı Bir Yalan" Filminden İlk Kareler Yayınlandı
Gogol'un Kült Eseri Gogol'un Kült Eseri "Bir Delinin Hatıra Defteri" İlk Kez Bir Kadın Oyuncu Yorumuyla Sahnedeydi...
Ailece “Gupi” İzleme Keyfi: Bizden Tam Not! Ailece “Gupi” İzleme Keyfi: Bizden Tam Not!
Gökhan Türkmen Avrupa’yı Salladı: 7 Şehirde Binlerce Dinleyiciyle Buluştu, Şimdi Sırada Londra! Gökhan Türkmen Avrupa’yı Salladı: 7 Şehirde Binlerce Dinleyiciyle Buluştu, Şimdi Sırada Londra!
ÇOK OKUNANLAR
Türk Sanat Müziği Yasta: Muazzez Abacı Doğum Gününde Hayatını Kaybetti
  • 13-11-2025 10:05

Türk Sanat Müziği Yasta: Muazzez Abacı Doğum Gününde Hayatını Kaybetti

Cansu Dere'den Duygusal İtiraf: Tuncel Kurtiz'le Yaşadığı Son 'Eyşan' Anısını Anlattı
  • 12-11-2025 10:56

Cansu Dere'den Duygusal İtiraf: Tuncel Kurtiz'le Yaşadığı Son 'Eyşan' Anısını Anlattı

Seda Sayan'dan Ev Hanımlarına İlginç Öneri:
  • 10-11-2025 12:12

Seda Sayan'dan Ev Hanımlarına İlginç Öneri: "Kocanızın Atletini Atmayın!"

Mehmet Ali Erbil'den İtiraf:
  • 08-11-2025 10:32

Mehmet Ali Erbil'den İtiraf: "Bir Eşime Çok Haksızlık Yaptım, Keşke Bırakmasaydım"

Bereketli Topraklar Dizisinde Flaş Kriz: Hemen Yollar Ayrıldı
  • 12-11-2025 10:51

Bereketli Topraklar Dizisinde Flaş Kriz: Hemen Yollar Ayrıldı