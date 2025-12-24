Öykü Gürman'dan yeni tekli "Bak Hepsi Bu"

Bu hikaye, her şeye rağmen ayakta kalmayı bilen bir kalbin hikayesi "İç içe geçen duyguların riya gibi akıp gittiği, bir kar küresinin içinden geçip masalsı bir anlatımla gerçekle hayalin, gurur ve özlemin, kalp ağrısı ile kabullenişin öyküsü gibi... Bu hikaye, her şeye rağmen ayakta kalmayı bilen bir kalbin hikayesi İçinden geçenleri inkar etmeyen ama onlara teslim de olmayan bir ruhun Aşka aşık, tutkulu, romantik, duygusal, huzurlu" Öykü Gürman'ın yepyeni teklisi "Bak Hepsi Bu" Pasaj Müzik etiketiyle 26 Aralık CUma günü tüm dijital platformlarda yayında. Sözü müziği Tural Gasimov'a aranjesi Güngör Kahraman'a ait şarkının masalsı video klibi Murat Efe ve Doğa Gürman tarafından yapay zeka yardımıyla yapıldı.

BAK HEPSİ BU

Çok iyiyim bu aralar

Tam istediğim havalar

İnan yalan söylemek ne acı bir şey

Hiç de öyle değil

Bir yaz günü üşümek

Hayal meyal yaşamak, elde değil

Bir yandan çok özlüyorum, çok özlüyorum

Bir yandan gelmez diyorum, gelmez diyorum

Bilsen nasıl yaşıyorum

Bak hepsi bu

Bir yandan kalbim acıyor, kalbim acıyor

Bir yandan pişmanım diyor, pişmanım diyor

Gurur falan dinlemiyor

Bak hepsi bu, bak hepsi bu

Söz müzik: Tural Gasımov

Aranje: Güngör Kahraman

Piano: Onur İkbal

Akustik,klasik gitar: Tutku özarar

Perküsyonlar: Ufuk Akın İnce

Bağlama,elektro bağlama, ud: Güngör Kahraman

Vocal kayıtları:Gökhan Doğum ,Kerem Cakıroglu Fade Out Studıo

Kayıt mix: GK stüdyo Ankara

Mastering: Mete Artun