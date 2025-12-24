Öykü Gürman'dan yeni tekli "Bak Hepsi Bu"

BAK HEPSİ BU
Çok iyiyim bu aralar
Tam istediğim havalar
İnan yalan söylemek ne acı bir şey
Hiç de öyle değil
Bir yaz günü üşümek
Hayal meyal yaşamak, elde değil
Bir yandan çok özlüyorum, çok özlüyorum
Bir yandan gelmez diyorum, gelmez diyorum
Bilsen nasıl yaşıyorum
Bak hepsi bu
Bir yandan kalbim acıyor, kalbim acıyor
Bir yandan pişmanım diyor, pişmanım diyor
Gurur falan dinlemiyor
Bak hepsi bu, bak hepsi bu
Bak hepsi bu
Söz müzik: Tural Gasımov
Aranje: Güngör Kahraman
Piano: Onur İkbal
Akustik,klasik gitar: Tutku özarar
Perküsyonlar: Ufuk Akın İnce
Bağlama,elektro bağlama, ud: Güngör Kahraman
Vocal kayıtları:Gökhan Doğum ,Kerem Cakıroglu Fade Out Studıo
Kayıt mix: GK stüdyo Ankara
Mastering: Mete Artun