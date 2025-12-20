Öykü Gürman’dan "Taşacak Bu Deniz" İddialarına Son Nokta

Öykü Gürman, TRT 1'in "Taşacak Bu Deniz" dizisine katılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Ünlü oyuncu, "Haberler doğru değil, böyle bir proje içinde yer almıyorum" dedi.

Öykü Gürman’dan
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-12-2025 17:33

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı "Taşacak Bu Deniz" hakkında sosyal medyada hızla yayılan transfer iddiaları, bizzat muhatabı tarafından açıklığa kavuşturuldu. Karadeniz temalı projelerin aranan yüzü olan Öykü Gürman'ın kadroya dahil olacağı söylentileri, hayranlarını heyecanlandırmıştı ancak ünlü isimden yalanlama geldi.

Takipleşme İddiaları Güçlendirmişti

Söylentilerin fitilini ateşleyen olay, Öykü Gürman’ın dizinin parlayan yıldızlarından Ava Yaman’ı Instagram üzerinden takibe alması olmuştu. Bu hamle, izleyiciler tarafından "Yeni bir iş birliği mi doğuyor?" şeklinde yorumlanmış ve dizi kulislerini hareketlendirmişti.

"Şu An Böyle Bir Proje Yok"

Katıldığı bir radyo programında hakkındaki iddialara ilk ağızdan yanıt veren Öykü Gürman, hayranlarının ilgisine teşekkür ederek durumu şu sözlerle özetledi:

"Öncelikle ilginiz ve sevginiz için teşekkür ederim. Bu güzel ilgi için minnettarım ancak Taşacak Bu Deniz dizisinde rol alacağıma dair çıkan haberler doğru değil. Şu anda böyle bir proje içinde yer almıyorum."

Bu açıklamayla birlikte, usta oyuncunun şimdilik Karadeniz temalı bu yapımda yer almayacağı kesinleşmiş oldu.

Benzer Haberler
Ünlülere Narkotik Operasyonu Büyüyor: Mert Alaş ve 2 İsim Hakkında Yakalama Kararı! Ünlülere Narkotik Operasyonu Büyüyor: Mert Alaş ve 2 İsim Hakkında Yakalama Kararı!
Murat Övüç Tutuklandı! Murat Övüç Tutuklandı!
"Sonunda Başardım": İrem Derici İlk Evini Aldı, İçini Muhabirlere Döktü.
Nilperi Şahinkaya’dan Aslı Bekiroğlu’na Nilperi Şahinkaya’dan Aslı Bekiroğlu’na "Tanışma" Yanıtı: "Bence Şaka Yaptı"
Müge Anlı’ya Canlı Yayında Müge Anlı’ya Canlı Yayında "Altın" Sürprizi: Rahmi Özkan’dan 40 Bin TL’lik Jest!
Feyyaz Yiğit Baba Oldu! Ünlü Oyuncunun En Mutlu Günü Feyyaz Yiğit Baba Oldu! Ünlü Oyuncunun En Mutlu Günü
ÇOK OKUNANLAR
Burcu Özberk'in panik anları
  • 15-12-2025 11:25

Burcu Özberk'in panik anları

Ayça Ayşin Turan’dan Affetmeyen Hamle! Sözleşmeye Uymayan Firmaya 700 Bin Liralık Şok
  • 17-12-2025 15:08

Ayça Ayşin Turan’dan Affetmeyen Hamle! Sözleşmeye Uymayan Firmaya 700 Bin Liralık Şok

Asena Keskinci'nin Dizisine Şok İnceleme: RTÜK 'Jasmine' İçin Harekete Geçti!
  • 15-12-2025 16:00

Asena Keskinci'nin Dizisine Şok İnceleme: RTÜK 'Jasmine' İçin Harekete Geçti!

Rusya'da 'Kral' İlan Edilen Burak Özçivit'ten Rekor Anlaşma: 45 Milyon TL
  • 15-12-2025 10:13

Rusya'da 'Kral' İlan Edilen Burak Özçivit'ten Rekor Anlaşma: 45 Milyon TL

Nilperi Şahinkaya’dan Aslı Bekiroğlu’na
  • 20-12-2025 12:37

Nilperi Şahinkaya’dan Aslı Bekiroğlu’na "Tanışma" Yanıtı: "Bence Şaka Yaptı"