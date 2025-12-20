Öykü Gürman’dan "Taşacak Bu Deniz" İddialarına Son Nokta

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı "Taşacak Bu Deniz" hakkında sosyal medyada hızla yayılan transfer iddiaları, bizzat muhatabı tarafından açıklığa kavuşturuldu. Karadeniz temalı projelerin aranan yüzü olan Öykü Gürman'ın kadroya dahil olacağı söylentileri, hayranlarını heyecanlandırmıştı ancak ünlü isimden yalanlama geldi.

Takipleşme İddiaları Güçlendirmişti

Söylentilerin fitilini ateşleyen olay, Öykü Gürman’ın dizinin parlayan yıldızlarından Ava Yaman’ı Instagram üzerinden takibe alması olmuştu. Bu hamle, izleyiciler tarafından "Yeni bir iş birliği mi doğuyor?" şeklinde yorumlanmış ve dizi kulislerini hareketlendirmişti.

"Şu An Böyle Bir Proje Yok"

Katıldığı bir radyo programında hakkındaki iddialara ilk ağızdan yanıt veren Öykü Gürman, hayranlarının ilgisine teşekkür ederek durumu şu sözlerle özetledi:

"Öncelikle ilginiz ve sevginiz için teşekkür ederim. Bu güzel ilgi için minnettarım ancak Taşacak Bu Deniz dizisinde rol alacağıma dair çıkan haberler doğru değil. Şu anda böyle bir proje içinde yer almıyorum."

Bu açıklamayla birlikte, usta oyuncunun şimdilik Karadeniz temalı bu yapımda yer almayacağı kesinleşmiş oldu.