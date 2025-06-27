Öykü Gürman “Gassal” Dizisinin Yeni Sezon Kadrosunda!

Şarkıcı kimliğiyle tanınan ancak son yıllarda oyunculuk performansıyla da dikkat çeken Öykü Gürman, Tabii platformunun sevilen yapımı “Gassal” dizisinin 3. sezon kadrosuna katıldı. Gürman, dizide “Güzel” isimli karaktere hayat veriyor.

Gassal’da Yeni Dönem: “Güzel” Sahneye Çıkıyor

Senaryosunu Sümeyye Karaarslan’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Onur Tan ile birlikte üstlendiği Gassal dizisinin yeni sezon çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Ahmet Kural ve Hande Soral’ın başrollerini paylaştığı dizinin bu sezon en büyük sürprizlerinden biri Öykü Gürman oldu.

Gürman, 3. sezonda diziye katılarak hem oyunculuk kariyerine yeni bir başarı daha eklemiş oldu hem de izleyiciyi heyecanlandırdı. Daha önce Gönül Dağı dizisinde izleyiciyle buluşan Gürman, bu kez daha gizemli ve dikkat çeken bir rolle ekranlara dönüyor.

Gassal 3. Sezonuyla Yine Çok Konuşulacak

İlk iki sezonu büyük ilgi gören ve sadık bir izleyici kitlesine sahip olan Gassal, 3. sezonuyla farklı hikâye derinliği ve sürükleyici karakterlerle geri dönüyor. Her sezonu 10 bölüm olarak planlanan dizinin şu anda 4. hafta çekimleri devam ediyor.

Yeni sezonda merakla beklenen karakterlerden biri olan Güzel, dizinin hikâyesine yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor. Öykü Gürman’ın yorumuyla canlanacak bu karakterin, izleyicide nasıl bir etki yaratacağı şimdiden konuşulmaya başlandı.