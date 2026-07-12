Öykü Gürman Ezber Bozdu! Bergen Yorumu Şimdiden Olay Oldu

Altı Üstü İstanbul dizisi sadece hikâyesiyle değil müzikleriyle de izleyicinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Dizide Fahriye Toprak karakterini canlandıran Öykü Gürman oyunculuğunun yanı sıra seslendirdiği şarkılarla da bölümlere ayrı bir duygu katıyor.

Her bölümde farklı bir eser yorumlayan Gürman hem güçlü sesi hem sahne performansıyla sosyal medyada da sık sık konuşuluyor. Özellikle şarkıların hikâyeyle uyumu diziyi takip edenlerden tam not alıyor.

Her Bölümde Farklı Bir Sürpriz Var

Dizinin ilerleyen bölümlerinde Öykü Gürman'ın seslendirdiği eserler izleyicilerin dikkatini çekmeye başladı. Üçüncü bölümde Adana yöresinin sevilen türkülerinden "Gide Gide Bir Söğüde Dayandım" türküsünü seslendiren başarılı sanatçı, performansıyla beğeni topladı.

Dördüncü bölümde ise Ahmet Kaya'nın unutulmaz eserlerinden "Kum Gibi" şarkısını yorumlayan Gürman, duygusal sahneleri etkileyici sesiyle daha da güçlü hale getirdi.

Bergen Şarkısıyla Ekrana Geliyor

Dizinin yeni bölümünde ise izleyicileri farklı bir sürpriz bekliyor. Öykü Gürman bu kez Bergen'in hafızalara kazınan "Sen Affetsen Ben Affetmem" şarkısını seslendirecek.

Şarkının dizide yaşanacak olaylarla nasıl buluşacağı şimdiden merak konusu olurken, izleyiciler de performansı görmek için yeni bölümü heyecanla bekliyor.

Şarkılar Hikâyeyle Bütünleşiyor

Altı Üstü İstanbul'un en çok konuşulan detaylarından biri de müzik seçimleri oldu. Dizide kullanılan eserler yalnızca fon müziği olarak kalmıyor, karakterlerin yaşadığı duyguları da izleyiciye daha güçlü hissettiriyor.

Öykü Gürman'ın yorumuyla ekrana gelen her şarkı, hikâyenin atmosferini tamamlayan önemli bir parça haline geliyor. Bu yüzden diziyi takip edenler artık sadece olayların nasıl gelişeceğini değil, bu hafta hangi şarkının seslendirileceğini de merak ediyor. Başarılı sanatçının performansları ise her bölümün en çok konuşulan anları arasında yer almaya devam ediyor.