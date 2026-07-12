Ata Demirer'den Kahkaha Garantili Paylaşım!

Ata Demirer sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini eğlendirmeye devam ediyor. Bu kez spor yaparken çektiği video ile gündeme gelen ünlü komedyen yürüyüş sırasında yaptığı esprili yorumlarla kısa sürede binlerce kişinin yüzünü güldürdü.

Zeytin ağaçlarının arasında tempolu yürüyüş yapan Demirer spor ve sağlıklı yaşam konusunda sıkça duyulan klişeleri kendine has mizahıyla tiye aldı. Doğal tavırları ve samimi anlatımı sayesinde paylaşımı kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan videolardan biri haline geldi.

Spor Tavsiyelerini Tiye Aldı

Videoda yürüyüş yaparken yanında bulunan kişiyle sohbet eden Ata Demirer metabolizma hızı ve spor sırasında su tüketimi gibi konular üzerine eğlenceli yorumlar yaptı. Zaman zaman bir spor uzmanı edasına bürünen komedyen abartılı mimikleri ve esprileriyle takipçilerini kahkahaya boğdu.

Paylaşımın altına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelirken birçok kullanıcı videoyu arkadaşlarıyla paylaşarak eğlenceli anlara ortak oldu.

Kilo Verme Süreci De Yeniden Gündeme Geldi

Ata Demirer son dönemde yalnızca paylaşımlarıyla değil verdiği kilolarla da sık sık konuşuluyor. Yaklaşık 30 kilo veren ünlü isim daha önce hakkında çıkan mide ameliyatı ve benzeri iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Demirer kilo verme sürecinin tamamen beslenme düzenini değiştirmesi ve disiplinli yaşam tarzı sayesinde gerçekleştiğini söylemişti.

Sağlıklı Yaşam Formülünü Anlatmıştı

Ünlü komedyen daha önce yaptığı açıklamalarda işlenmiş gıdalardan uzak durduğunu ve mümkün olduğunca doğal besinlerle beslendiğini ifade etmişti. Hazır yiyeceklerden kaçındığını söyleyen Demirer bal, meyve ve doğal ürünleri tercih ettiğini anlatmıştı.

Ayrıca günlük yaşam düzenine de büyük önem verdiğini belirten ünlü komedyen, erken yatıp erken kalktığını söylemişti. Görünen o ki Ata Demirer hem sağlıklı yaşam tarzı hem bitmeyen mizah anlayışıyla takipçilerini güldürmeye ve ilham vermeye devam ediyor.