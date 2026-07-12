Manifest İlk Kez Kamera Karşısında! Daha 17 Setinde Yaşananlar Olay Oldu

Gençlerin severek takip ettiği Daha 17 dizisi bu kez izleyicilere farklı bir sürpriz hazırladı. Son dönemin en popüler müzik gruplarından biri olan Manifest diziye konuk olarak hem hayranlarını hem de dizi takipçilerini heyecanlandırdı. Daha önce şarkılarıyla dizide yer alan grup bu kez kamera karşısına geçerek oyunculuk deneyimi yaşadı.

Manifest üyeleri için bu proje oldukça özel oldu. Çünkü ilk kez bir dizinin setinde oyuncu olarak yer aldılar ve bu deneyimin kendileri için unutulmaz olduğunu söylediler.

Bodrum'da Renkli Çekimler Yapıldı

Dizinin özel sahneleri Bodrum'daki Vogue Hotel Supreme'de çekildi. Oldukça kalabalık geçen sette 150'den fazla figüran da ekibe eşlik etti. Gün boyunca hem eğlenceli hem yoğun bir çalışma temposu yaşandı.

Çekimlerde Manifest'in yeni şarkısı "Toz Pembe" de kullanıldı. Şarkı yalnızca sahnelere eşlik etmekle kalmadı, çekimler bittikten sonra tüm ekip bu parçayla dans ederek günü kutladı. Setten paylaşılan bu eğlenceli anlar kısa sürede sosyal medyada da ilgi gördü.

Manifest Heyecanını Gizleyemedi

Grup üyeleri daha önce şarkılarının dizide kullanılmasının bile kendilerini çok mutlu ettiğini, şimdi ise doğrudan dizinin içinde yer almanın bambaşka bir duygu olduğunu anlattı. Hatta bu buluşmayı "Sanki iki farklı evren bir araya geldi." sözleriyle özetlediler.

Oyuncular Da Çok Mutlu

Dizinin sevilen oyuncuları Ceren Ayruk ve Berra Ahsen Uslu da Manifest ile aynı projede yer almaktan büyük keyif aldıklarını söyledi. Ceren Ayruk çekim gününü kariyerindeki en eğlenceli günlerden biri olarak anlatırken, Berra Ahsen Uslu ise grubun enerjisinin sete yansıdığını ve herkesin çok güzel vakit geçirdiğini dile getirdi.

Müzik ve diziyi aynı projede buluşturan bu özel bölüm hem Manifest hayranlarının hem Daha 17 izleyicilerinin merakla beklediği bölümlerden biri oldu. Bakalım ekrandaki bu buluşma izleyiciden nasıl bir karşılık alacak.