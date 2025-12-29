"Öykü Değil, Kardeşiyim!": Ezgi Karayel’in Magazin Muhabirleriyle Zor İmtihanı.

Öykü Karayel'in ikizi Ezgi Karayel, muhabirlerin kendisini ünlü oyuncu sanması üzerine "Ben Öykü değilim" uyarısında bulundu. İşte Karayel kardeşlerin şaşırtan benzerliği!

Yayın Tarihi : 29-12-2025 12:40

Ünlü oyuncu Öykü Karayel’in moda tasarımcısı olan ikiz kardeşi Ezgi Karayel, katıldığı bir etkinlikte magazin muhabirlerinin hedefi oldu. Aralarındaki inanılmaz benzerlik nedeniyle sık sık zor anlar yaşayan Ezgi Karayel, bu kez durumu kibarca düzelterek gündeme oturdu.

Muhabirler Öykü Zannetti

Etkinlik alanına girdiği anda flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşıran Ezgi Karayel, kendisinden poz vermesini ve röportaj yapmasını isteyen muhabirlerin "Öykü Hanım" hitapları karşısında gülümseyerek durumu açıkladı:

"Ben Öykü değilim, kardeşiyim."

Sosyal Medya Bu Benzerliğe İnanamıyor

Yaşanan bu tatlı karışıklık kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Kullanıcılar, ikiz kardeşlerin ayırt edilemez benzerliği hakkında binlerce yorum yaptı:

  • "Kopyası Gibi": "Hala nasıl ayırt edemiyorlar demiyorum, çünkü gerçekten birbirlerinin aynısılar!"

  • "Ezgi'nin Kaderi": "Ezgi Karayel olmak; her gün birine 'Ben Öykü değilim' demek zorunda kalmaktır."

İlk Karışıklık Değil!

Öykü ve Ezgi Karayel kardeşler, yıllardır bu benzerliğin getirdiği ilginç anıları paylaşıyor. Geçmişte de hayranlarının sokakta durdurup imza istediği Ezgi Karayel, moda dünyasındaki başarılarından çok ikiziyle olan bu şaşırtıcı benzerliğiyle magazin manşetlerini süslemeye devam ediyor.

