Oya Başar 10 Yıl Sonra İlk Kez Konuştu: "Levent Kırca Ölmek İstedi"

Türk televizyonunun unutulmaz isimlerinden, 10 yıl önce hayatını kaybeden usta sanatçı Levent Kırca'nın eski eşi Oya Başar, katıldığı 'Yasemin'in Penceresi' programında Kırca'nın son günleriyle ilgili ilk kez konuştu. Başar, gözleri dolarak, Kırca'nın vefat etmeden önceki iyileşme sürecine direncini anlattı.

"Hiçbir Şey İstemedi, Hastanede Yatmadı"

Kanseri daha önce kendisi de atlatan Oya Başar, Levent Kırca'nın son dönemlerinde tedavi süreçlerine karşı gösterdiği isteksizliği şöyle dile getirdi:

"O dönemde zaten çocuklarımız, Umut da Ayşe de onu takip ediyordu. Ben de takip ediyordum ama şöyle söyleyeyim, onun bir ilişkisi vardı. Bu nedenle çok fazla girip ilgilenemiyordum açıkçası... Ben gidemesem de oğlumuz, sürekli babasıyla birlikte oluyordu. Ancak hiçbir şey istemedi. 'Hiçbir şey istemiyorum' dedi. Söylediğimiz hastanede yatmadı, yönlendirdiğimiz doktora gitmedi."

"Açıkçası Ölmek İstedi"

Başar, Levent Kırca'nın iyileşmek için direnmediğini ve adeta ölümü seçtiğini belirterek çarpıcı bir itirafta bulundu:

" 'Ben böyle ölmek istiyorum' dedi. Açıkçası ölmek istedi. Hiçbirine gitmedi, hiçbir söylediğimizi yapmadı. Ve sonuçta bir gece, saat 2'yi 5 geçiyordu, telefon çaldı. 'Tamam' dedim, 'Levent gitti'..."

Başar, bu durumu "Kısmet bu… Yani hayatta size ne kadar yazıldıysa, o kadar yaşıyorsunuz. Ama biraz da direnmekte fayda var" sözleriyle yorumladı.

"Ben Onun İçin Can Simidiydim"

Oya Başar, Levent Kırca'nın kendisinden ayrıldıktan sonra yaşadığı üzüntülerin bu durumda etkili olabileceğini ima etti: