Oya Başar 10 Yıl Sonra İlk Kez Konuştu: "Levent Kırca Ölmek İstedi"

Oya Başar, katıldığı programda eski eşi Levent Kırca'nın kanser tedavisinde direnmediğini ve "ölmek istediğini" söyledi. Başar, "Hiçbir şey istemedi, söylediğimiz doktora gitmedi" diyerek Kırca'nın son günlerini anlattı.

Oya Başar 10 Yıl Sonra İlk Kez Konuştu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-12-2025 16:21

Türk televizyonunun unutulmaz isimlerinden, 10 yıl önce hayatını kaybeden usta sanatçı Levent Kırca'nın eski eşi Oya Başar, katıldığı 'Yasemin'in Penceresi' programında Kırca'nın son günleriyle ilgili ilk kez konuştu. Başar, gözleri dolarak, Kırca'nın vefat etmeden önceki iyileşme sürecine direncini anlattı.

"Hiçbir Şey İstemedi, Hastanede Yatmadı"

Kanseri daha önce kendisi de atlatan Oya Başar, Levent Kırca'nın son dönemlerinde tedavi süreçlerine karşı gösterdiği isteksizliği şöyle dile getirdi:

"O dönemde zaten çocuklarımız, Umut da Ayşe de onu takip ediyordu. Ben de takip ediyordum ama şöyle söyleyeyim, onun bir ilişkisi vardı. Bu nedenle çok fazla girip ilgilenemiyordum açıkçası... Ben gidemesem de oğlumuz, sürekli babasıyla birlikte oluyordu. Ancak hiçbir şey istemedi. 'Hiçbir şey istemiyorum' dedi. Söylediğimiz hastanede yatmadı, yönlendirdiğimiz doktora gitmedi."

"Açıkçası Ölmek İstedi"

Başar, Levent Kırca'nın iyileşmek için direnmediğini ve adeta ölümü seçtiğini belirterek çarpıcı bir itirafta bulundu:

" 'Ben böyle ölmek istiyorum' dedi. Açıkçası ölmek istedi. Hiçbirine gitmedi, hiçbir söylediğimizi yapmadı. Ve sonuçta bir gece, saat 2'yi 5 geçiyordu, telefon çaldı. 'Tamam' dedim, 'Levent gitti'..."

Başar, bu durumu "Kısmet bu… Yani hayatta size ne kadar yazıldıysa, o kadar yaşıyorsunuz. Ama biraz da direnmekte fayda var" sözleriyle yorumladı.

"Ben Onun İçin Can Simidiydim"

Oya Başar, Levent Kırca'nın kendisinden ayrıldıktan sonra yaşadığı üzüntülerin bu durumda etkili olabileceğini ima etti:

"Bir sürü şeyden herhalde çok üzülmüştü Levent. Benden ayrıldıktan sonra da birçok şeye üzülmüştü. Ben onun için çok büyük bir can simidiydim. Her zaman elini uzatabileceği biri vardı yanında."

Benzer Haberler
Hadise'den Deprem Şarkısı İtirafı: Hadise'den Deprem Şarkısı İtirafı: "Egolar İzin Vermedi"
Beyazıt Öztürk Televizyon Dünyasına Dönüyor! Gizemli Tanıtım Rekor Kırdı Beyazıt Öztürk Televizyon Dünyasına Dönüyor! Gizemli Tanıtım Rekor Kırdı
Aslı Bekiroğlu'ndan İç Çamaşırlı Sahnelere Sert Cevap: Aslı Bekiroğlu'ndan İç Çamaşırlı Sahnelere Sert Cevap: "Eleştirsinler, Bana Ne Ya!"
Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij Gizlice Evlenmiş! Bebekleri Sofia Doğmadan Önce Sade Tören Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij Gizlice Evlenmiş! Bebekleri Sofia Doğmadan Önce Sade Tören
Hande Erçel Londra'ya Yerleşiyor İddiası! Yeni İlişkisi ve 200 Milyon TL'lik Ev Hande Erçel Londra'ya Yerleşiyor İddiası! Yeni İlişkisi ve 200 Milyon TL'lik Ev
Nurgül Yeşilçay Köy Hayatına Övgüler Yağdırdı: Nurgül Yeşilçay Köy Hayatına Övgüler Yağdırdı: "Bütün Kötü Enerjiler Tükeniyor!"
ÇOK OKUNANLAR
Ebru Şancı'dan Gündem Yaratan Paylaşım:
  • 12-12-2025 14:31

Ebru Şancı'dan Gündem Yaratan Paylaşım: "Bunu Yiyen Tuvalete Gitmeye Üzülür"

Burcu Özberk'in panik anları
  • 15-12-2025 11:25

Burcu Özberk'in panik anları

Asena Keskinci'nin Dizisine Şok İnceleme: RTÜK 'Jasmine' İçin Harekete Geçti!
  • 15-12-2025 16:00

Asena Keskinci'nin Dizisine Şok İnceleme: RTÜK 'Jasmine' İçin Harekete Geçti!

Rusya'da 'Kral' İlan Edilen Burak Özçivit'ten Rekor Anlaşma: 45 Milyon TL
  • 15-12-2025 10:13

Rusya'da 'Kral' İlan Edilen Burak Özçivit'ten Rekor Anlaşma: 45 Milyon TL

Uraz Kaygılaroğlu, Eski Eşi Melis İşiten’i Programında Ağırladı:
  • 10-12-2025 11:30

Uraz Kaygılaroğlu, Eski Eşi Melis İşiten’i Programında Ağırladı: "Boşanma Bana İyi Geldi"