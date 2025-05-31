Otuz yıllık dostluk  şarkıya döküldü… 

Uzun yıllardır şarkıları ve sahne performansı ile beğeni toplayan Kaan Öztürk kısa bir süre önce, tiyatro sahnesine adım atmış ve canlı orkestrası ile sunduğu “Büyüdüğümüz Şarkılar” isimli bir oyunu tiyatro severler ile buluşturmuştu.



Kaan Öztürk bu defa da Yaşar ile düet yaptığı, sözü ve müziği kendisine ait “Bu Gece İstanbul’da” isimli teklisini müzikseverlerin beğenisine sundu.

Masada yazıp çizip eski günlerdeki gibi bir klip çektik…



Kaan Öztürk şarkının hikayesini şöyle anlatıyor. “Yaşar ile yollarımız Adana’da çocukluk yıllarımızda kesişti sonra sahneye taşındı. Yaptığımız besteleri, yazdığımız sözleri her zaman önce birbirimize dinletirdik çünkü birbirimizden beslenirdik. Klipte bunu yaşatmaya çalıştık. Yaşar ile bir masada karşılıklı oturup, otuz yıl öncesindeki gibi sadece kağıt kalemle bir klip çektik. Tam otuz yıl olmuş. Dedik ki hem bir hatıra hem de bir kutlama olsun. Ortaya “Bu Gece İstanbul’da” çıktı. Şarkının söz ve müziği bana ait, aranjesini Mehmethan Dişbudak yaptı. Çocukluğumuzdaki gibi, Akdeniz kokulu bir şarkı. Bu parça, bizim için sadece bir şarkı değil aynı zamanda otuz yıllık dostluğumuzun, ortak anılarımızın ve müziğin iyileştirici gücünün melodisi"



Aşkın zamansızlığını, kalbin ritmini ve yokluğun sesini anlatan “Bu gece İstanbul’da” şu an tüm dijital platformlarda yayında.