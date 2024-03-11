Oscar'da ilginç anlar: John Cena çırılçıplak sahneye çıktı

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin 96. Oscar Ödülleri'nde ilginç anlar yaşandı. Oppenheimer filmi 7 ödül kazanırken, oyuncu John Cena çıplak bir şekilde sahneye çıktı.

John Cena, 1974'teki 46. Oscar töreninde yaşanan olaya saygı duruşunda bulunmak amacıyla dün akşam sahneye sadece özel bölgesini bir zarf ile kapatarak çıktı. Sunucu Jimmy Kimmel, olayı hatırlatarak "Bugün sahneye çıplak bir adamın koştuğunu hayal edebiliyor musunuz? Bu gerçekten çılgınca olmaz mıydı?" diye sordu. Ardından perdenin arkasından kafasını çıkaran Cena, "Fikrimi değiştirdim. Sadece bu konuda doğru hissetmiyorum. Bu zarif bir olay, böylesine tatsız bir şakayı önerdiğin için şu anda utanmalısın" dedi.

John Cena, konuşmanın ardından çırılçıplak sahneye çıkarak izleyicileri şaşırttı. Ödül sunmak için sahnede bulunan Cena, elindeki zarfı açamadığı için üzerine perdeye benzer bir kıyafet giydi.