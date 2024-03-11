Oscar'da ilginç anlar: John Cena çırılçıplak sahneye çıktı

John Cena, bu akşamki Oscar törenine sadece Birkenstock sandaletiyle katıldı. Cena sahneye tamamen çıplak halde çıktı.

Oscar'da ilginç anlar: John Cena çırılçıplak sahneye çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-03-2024 10:40

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin 96. Oscar Ödülleri'nde ilginç anlar yaşandı. Oppenheimer filmi 7 ödül kazanırken, oyuncu John Cena çıplak bir şekilde sahneye çıktı.

John Cena, 1974'teki 46. Oscar töreninde yaşanan olaya saygı duruşunda bulunmak amacıyla dün akşam sahneye sadece özel bölgesini bir zarf ile kapatarak çıktı. Sunucu Jimmy Kimmel, olayı hatırlatarak "Bugün sahneye çıplak bir adamın koştuğunu hayal edebiliyor musunuz? Bu gerçekten çılgınca olmaz mıydı?" diye sordu. Ardından perdenin arkasından kafasını çıkaran Cena, "Fikrimi değiştirdim. Sadece bu konuda doğru hissetmiyorum. Bu zarif bir olay, böylesine tatsız bir şakayı önerdiğin için şu anda utanmalısın" dedi.

John Cena, konuşmanın ardından çırılçıplak sahneye çıkarak izleyicileri şaşırttı. Ödül sunmak için sahnede bulunan Cena, elindeki zarfı açamadığı için üzerine perdeye benzer bir kıyafet giydi.

Benzer Haberler
Canlı yayında CUMHURBAŞKANI onay verdi! Emekli olanlara ek ödeme veriliyor! IBAN numarasına yatıyor! Canlı yayında CUMHURBAŞKANI onay verdi! Emekli olanlara ek ödeme veriliyor! IBAN numarasına yatıyor!
Çağlar Ertuğrul: Kıvanç'la Başak gibi olalım dedik Çağlar Ertuğrul: Kıvanç'la Başak gibi olalım dedik
Cem Yılmaz'ın 'rakı' paylaşımına tepki yağdı Cem Yılmaz'ın 'rakı' paylaşımına tepki yağdı
15 MİLYON Emekliye Müjdeli Haber! Cumhurbaşkanı İmzaladı! 15 MİLYON Emekliye Müjdeli Haber! Cumhurbaşkanı İmzaladı!
AKBANK TC Kimlik Son Rakamlarına Göre 0-2-4-6-8 Olanlara Ödeme Verecek, 100.000 TL Ödeme Verilecek! AKBANK TC Kimlik Son Rakamlarına Göre 0-2-4-6-8 Olanlara Ödeme Verecek, 100.000 TL Ödeme Verilecek!
Emekli maaşlarını Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank ve PTT'den alanlar dikkat! Bugün başladı! Emekli maaşlarını Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank ve PTT'den alanlar dikkat! Bugün başladı!
ÇOK OKUNANLAR
Melis Sezen'in son görüntüsü tartışma yarattı
  • 07-03-2024 10:31

Melis Sezen'in son görüntüsü tartışma yarattı

Hande Erçel, Hakan Sabancı'yla görüntülendi! Zarif tarzıyla dikkat çekti
  • 11-03-2024 10:42

Hande Erçel, Hakan Sabancı'yla görüntülendi! Zarif tarzıyla dikkat çekti

Demet Akalın, Ebru Gündeş'in evliliği hakkında konuştu:
  • 05-03-2024 11:19

Demet Akalın, Ebru Gündeş'in evliliği hakkında konuştu: "Onun adına..."

İlker Kaleli'nin sergilediği akıcı İspanyolca gündem oldu! İşte o görüntüler...
  • 06-03-2024 10:57

İlker Kaleli'nin sergilediği akıcı İspanyolca gündem oldu! İşte o görüntüler...

Burcu Biricik'ten karnı burnunda pozlar! Sosyal medyada beğeni yağdı
  • 09-03-2024 10:48

Burcu Biricik'ten karnı burnunda pozlar! Sosyal medyada beğeni yağdı