Orka Orkestrası düğünlerin  vazgeçilmezi oldu





2023, Özgür Ordulu Orka Orkestrası’nın yılı oldu! Yıldızı giderek parlayan ekip, hem peş peşe yayınladıkları single’larla hem de sahne performanslarıyla müzik dünyasında büyük ses getirdi. Başta İstanbul, Bodrum ve Çeşme olmak üzere Türkiye’nin her yerinde sahneye çıkan orkestra, görkemli düğün törenlerinin de vazgeçilmezi oldu. Eşsiz repertuvarıyla düğünlerde davetlilere eğlenceli saatler yaşatan ekip taleplere yetişemez hale geldi.

YOĞUN MARATONDA YENİ ŞARKI

Müzik dünyasının dev seslerinden Ebru Gündeş’in konserlerinde ön grup olarak sahneye çıkan Özgür Ordulu Orka Orkestrası, yoğun maratona rağmen single çalışmalarını da ihmal etmiyor. Son olarak 90’ların hit şarkılarından “Bende Hüküm Sür”ü yorumlayan ve listelerde zirveye tırmanan orkestra, çok yakında bambaşka bir eserle müzikseverlerin karşısında olacak.