Orhan Ölmez'den Yeni Albüm Müjdesi

Türk müziğinin güçlü sesi Orhan Ölmez, hayranlarını heyecanlandıracak bir haberle geliyor. Uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni albümünün ilk teklisi için klip çekimleri başarıyla tamamlandı.

Elif & Turgay Ceylaner İmzalı Görüntüler

Sanatçının duygu yüklü yeni şarkısının klibi için, daha önceki başarılı iş birliklerinden de tanıdığımız isim Turgay Ceylaner yönetmen koltuğunda yer aldı. Görüntü Yönetmenliğini ise Elif Ceylaner üstlendi. Şarkının ruhunu ve derinliğini yansıtan görsel diliyle dikkat çeken klip, Orhan Ölmez hayranları tarafından merakla bekleniyor. Orhan Ölmez'in kendine has yorumu ve güçlü sesiyle hayat verdiği yeni eseri, dinleyicilere hem müzikal hem de görsel bir şölen sunmaya hazırlanıyor.

Çok Yakında Yayında

Yeni şarkının video klibi, çok kısa bir süre içinde sanatçının resmi YouTube kanalı olan Müzik Ölmez'de yayınlanacak. Şarkı, aynı anda tüm dijital müzik platformlarında da yerini alarak geniş bir kitleye ulaşacak.

Orhan Ölmez'in yeni eseri, sanatçının yeni albümünün habercisi olarak kabul ediliyor.