Orhan Hakalmaz İkinci Hayatını Kutluyor: Yeğeni Böbreğini Verdi

Orhan Hakalmaz Zor Günleri Geride Bıraktı

Türk Halk Müziği'nin güçlü ismi ve bağlama üstadı Orhan Hakalmaz, bir süredir devam eden ciddi sağlık problemleriyle mücadele ediyordu. Sanat camiasından sevenleri ve hayranları, Hakalmaz’ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyordu. Ünlü türkücü, geçirdiği başarılı bir operasyonla bu zorlu süreci geride bıraktığını duyurdu. Bu gelişme, Türk Halk Müziği sevenlerini oldukça mutlu etti.

"Yeğenim Ebru’ya Minnettarım"

Orhan Hakalmaz, sağlığına kavuşmasında önemli bir rol oynayan kişiyi sevenleriyle paylaştı. Hakalmaz, kendisine böbreğini bağışlayarak hayat veren yeğeni Ebru’ya duyduğu minnettarlığı dile getirdi. Hakalmaz, yaptığı duygusal açıklamada, "Yeğenim Ebru'ya minnettarım, böbreğini paylaşarak bana hayat verdi" ifadelerini kullandı. Bu fedakârlık örneği, organ bağışının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

4 Kasım’da Yaşam En Güzel Miras Konseri

Sağlığına tamamen kavuşan Orhan Hakalmaz, müzik kariyerine ara verdiği dönemin ardından tekrar sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Hakalmaz, ilk konserini Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenecek anlamlı bir etkinlikte verecek. 4 Kasım’da gerçekleşecek olan bu özel gecenin adı 'Yaşam En Güzel Miras'. Ünlü türkücü, bu konserle hem müziğe dönüşünü kutlayacak hem de organ bağışı bilincinin yayılmasına destek olacak. Konserde, tamamı doktor ve Organ Nakil Koordinatörlerinden oluşan bir müzik grubu da sahne alacak.

Konser Geliri Fidan Olacak

Orhan Hakalmaz’ın sahne alacağı 'Yaşam En Güzel Miras' etkinliği, aynı zamanda bir farkındalık projesini de içinde barındırıyor. Konserden elde edilecek gelirle fidan dikimi yapılacak ve bu fidanlar Çanakkale ormanlarına bağışlanacak. Bu sayede her bilet, doğaya bir nefes olacak. Hakalmaz, böbrek nakli sonrası yeni hayatına anlamlı bir etkinlikle başlamış olacak.