Organ Nakli Bekleyen Ufuk Özkan Sessizliğini Bozdu: "İçecek Bir Yudum Suyumuz Varsa..."

Ufuk Özkan'ın sağlık durumu nasıl? Karaciğer nakli bekleyen ünlü oyuncu Ufuk Özkan, etik kurul süreci ve organ bağışı hakkında ilk kez konuştu. İşte o duygu dolu açıklamalar...

Organ Nakli Bekleyen Ufuk Özkan Sessizliğini Bozdu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-01-2026 16:42

Siroz teşhisi konulduktan sonra karaciğer nakli için zorlu bir sürece giren sevilen oyuncu Ufuk Özkan, sessizliğini bozdu. Organ nakli etik kurulundan geçen ve nakil sırasına giren Özkan, hem kendi durumuna hem de Türkiye’deki binlerce hastaya dair yüreklere dokunan açıklamalarda bulundu.

Etik Kurul Sürecini Anlattı: "Titizlikle İnceleniyor"

İstanbul’da ayda iki kez toplanan; bünyesinde yargıç, emniyet mensubu, avukat ve doktorların bulunduğu özel heyetin karşısına çıkan ünlü oyuncu, sürecin ne kadar şeffaf ve hassas ilerlediğini vurguladı:

  • Ticari Bağ Sorgusu: Heyetin, organ alıcısı ve vericisi arasındaki ilişkiyi, herhangi bir maddi çıkar olup olmadığını en ince ayrıntısına kadar incelediğini belirtti.

  • Tevekkül Dolu Bakış: Sürece dair ilk kez konuşan Özkan, "Takdir-i İlahi, bakacağız ne olacak" diyerek sabırla beklediğini ifade etti.

"33 Bin Can Bekliyor"

Ufuk Özkan, sadece kendi sağlığını değil, aynı kaderi paylaştığı binlerce insanı da hatırlattı. Türkiye genelinde 33 bin kişinin nakil beklediğini belirten oyuncu, tüm hastalar için dua istediğini dile getirerek organ bağışının hayati önemine dikkat çekti.

"Varsa bu alemde içecek bir yudum suyumuz veya yiyecek bir lokma ekmeğimiz, onu yeriz. Gerisini artık Türk hekimlerine emanet ederiz."

Moral Kaynağı Sevenleri Oldu

Hastalık sürecinde fiziksel olarak oldukça değiştiği gözlenen ancak yaşama azmini hiç kaybetmeyen Özkan'a, sosyal medya üzerinden binlerce destek ve "Geçmiş olsun" mesajı yağmaya devam ediyor. Türk sinemasının gülen yüzü, bu zor günlerinde en büyük gücü sevenlerinden alıyor.

Benzer Haberler
Mika Raun Hakkında Şok Karar: Ünlü Fenomen Tutuklandı! Mika Raun Hakkında Şok Karar: Ünlü Fenomen Tutuklandı!
Erçel Ailesinde Ev Turu Kavgası! Caner Yıldırım’dan Eşini Eleştirenlere Erçel Ailesinde Ev Turu Kavgası! Caner Yıldırım’dan Eşini Eleştirenlere "Yanık Kremi" Göndermesi.
Harbiye’de Megastar Rüzgarı: Afra Saraçoğlu Çocukluk Aşkıyla Buluştu! Harbiye’de Megastar Rüzgarı: Afra Saraçoğlu Çocukluk Aşkıyla Buluştu!
Ünlü Çift Kenan ve Sinem, Stres Attı: Ünlü Çift Kenan ve Sinem, Stres Attı: "Onu Seviyoruz!"
Kameralar Önünde Yıkıldı! Sıla, Fatih Ürek’in Ölüm Haberini Alınca Ne Yapacağını Bilemedi. Kameralar Önünde Yıkıldı! Sıla, Fatih Ürek’in Ölüm Haberini Alınca Ne Yapacağını Bilemedi.
Sanat Dünyasının Acı Kaybı: Fatih Ürek'e Veda... Cenaze Programı Netleşti Sanat Dünyasının Acı Kaybı: Fatih Ürek'e Veda... Cenaze Programı Netleşti
ÇOK OKUNANLAR
Organ Nakli Bekleyen Ufuk Özkan Sessizliğini Bozdu:
  • 31-01-2026 16:42

Organ Nakli Bekleyen Ufuk Özkan Sessizliğini Bozdu: "İçecek Bir Yudum Suyumuz Varsa..."

Ekranlara
  • 31-01-2026 19:07

Ekranlara "Aynı Yağmur Altında" Çıkıyor! İşte Dev Kadrolu Dizinin Yayın Tarihi

Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Ruhu: Ajan Ali!
  • 27-01-2026 17:08

Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Ruhu: Ajan Ali! "Dönence" Dizisinde Büyük Sürpriz

Magazin Dünyasında Deprem: Ünlü İsimlere Şafak Operasyonu!
  • 31-01-2026 10:37

Magazin Dünyasında Deprem: Ünlü İsimlere Şafak Operasyonu!

Sanat Dünyasının Acı Kaybı: Fatih Ürek'e Veda... Cenaze Programı Netleşti
  • 31-01-2026 10:43

Sanat Dünyasının Acı Kaybı: Fatih Ürek'e Veda... Cenaze Programı Netleşti