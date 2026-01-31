Organ Nakli Bekleyen Ufuk Özkan Sessizliğini Bozdu: "İçecek Bir Yudum Suyumuz Varsa..."

Siroz teşhisi konulduktan sonra karaciğer nakli için zorlu bir sürece giren sevilen oyuncu Ufuk Özkan, sessizliğini bozdu. Organ nakli etik kurulundan geçen ve nakil sırasına giren Özkan, hem kendi durumuna hem de Türkiye’deki binlerce hastaya dair yüreklere dokunan açıklamalarda bulundu.

Etik Kurul Sürecini Anlattı: "Titizlikle İnceleniyor"

İstanbul’da ayda iki kez toplanan; bünyesinde yargıç, emniyet mensubu, avukat ve doktorların bulunduğu özel heyetin karşısına çıkan ünlü oyuncu, sürecin ne kadar şeffaf ve hassas ilerlediğini vurguladı:

Ticari Bağ Sorgusu: Heyetin, organ alıcısı ve vericisi arasındaki ilişkiyi, herhangi bir maddi çıkar olup olmadığını en ince ayrıntısına kadar incelediğini belirtti.

Tevekkül Dolu Bakış: Sürece dair ilk kez konuşan Özkan, "Takdir-i İlahi, bakacağız ne olacak" diyerek sabırla beklediğini ifade etti.

"33 Bin Can Bekliyor"

Ufuk Özkan, sadece kendi sağlığını değil, aynı kaderi paylaştığı binlerce insanı da hatırlattı. Türkiye genelinde 33 bin kişinin nakil beklediğini belirten oyuncu, tüm hastalar için dua istediğini dile getirerek organ bağışının hayati önemine dikkat çekti.

"Varsa bu alemde içecek bir yudum suyumuz veya yiyecek bir lokma ekmeğimiz, onu yeriz. Gerisini artık Türk hekimlerine emanet ederiz."

Moral Kaynağı Sevenleri Oldu

Hastalık sürecinde fiziksel olarak oldukça değiştiği gözlenen ancak yaşama azmini hiç kaybetmeyen Özkan'a, sosyal medya üzerinden binlerce destek ve "Geçmiş olsun" mesajı yağmaya devam ediyor. Türk sinemasının gülen yüzü, bu zor günlerinde en büyük gücü sevenlerinden alıyor.